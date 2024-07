112-nieuws: overlast veroorzaakt in Den Bosch • oefenduel NAC verschoven

14.20

Aan de dr. Paul Janssenweg op het industrieterrein in Tilburg is vanmiddag een vrachtwagen in brand geraakt. Dat meldde de chauffeur van de vrachtwagen via het alarmnummer. Twee brandweerwagens en de politie gingen met spoed naar de plek van de brand.

De vrachtwagenchauffeur had zelf al twee brandblussers leeggespoten. De oorzaak van de brand was een vastgelopen rem. Een van de banden is door de hoge temperatuur gesmolten. De brandweer voorkwam dat het vuur oversloeg naar de trailer.