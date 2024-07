Flinke schade na explosie bij Arabische supermarkt in Den Bosch

Een explosie heeft maandagnacht flinke schade veroorzaakt bij supermarkt Dunya aan de Churchilllaan in Den Bosch. De explosie gebeurde rond kwart over twee 's nachts. Volgens de eigenaar zijn er meerdere daders.

Op camerabeelden is te zien hoe de daders een explosief neerleggen en wegrennen. Daarna volgt er een explosie. Door de klap sneuvelt een raam en komen plafondplaten los.

Tweede nacht op rij

Het is al de tweede nacht op rij dat er een explosief ontploft bij een Arabische supermarkt in Den Bosch. Zondagnacht gebeurde dat bij supermarkt Al Salam aan de Oude Vlijmenseweg. Dat explosief werd op een prullenbak naast de supermarkt gelegd. De explosie veroorzaakte voor lichte schade.

De eigenaar van die supermarkt vermoedt dat de explosie iets te maken heeft met het feit dat hij tijdens het EK voetbal supporter is van het Nederlands elftal. De eigenaar van supermarkt Dunya denkt niet dat zijn winkel om dezelfde reden doelwit was. "Ik heb zelf helemaal niks met voetbal, dus dat kan het hier niet zijn", zegt hij.

Het is niet de eerste keer dat de supermarkt in het nieuws komt. Afgelopen oktober was er een steekpartij waarbij vier mensen gewond raakten, afgelopen mei was er een overval. Daarbij werd een medewerker bedreigd met een mes.

Link onduidelijk

De politie kan nog niet zeggen of er een link is tussen de twee explosies bij de supermarkten. Het onderzoek is nog bezig.

Beelden van de explosie van maandagnacht bij supermarkt Al Salam: