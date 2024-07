Weer explosie bij Arabische supermarkt, aanslag op beelden te zien

Eigenaar Ehab (30) begrijpt niet waarom iemand een aanslag op zijn zaak zou willen plegen. Maandagnacht ging er rond kwart over twee een explosief af bij de Arabische supermarkt Dunya aan de Churchilllaan in Den Bosch. De schade aan de entree van de winkel is flink. "Het is echt een harde knal geweest." Een bewakingscamera legde het moment van de explosie vast.

Rond half drie 's nachts kreeg Ehab het telefoontje dat zijn winkel doelwit was geworden van een aanslag. Toen hij rond drie uur bij zijn zaak aankwam trof hij een ravage aan. "Overal lag glas, stukjes aluminium, de schuifdeur is helemaal kapot en de plafondplaten en camera zijn naar beneden gekomen."

Het is de tweede nacht op rij dat Den Bosch wordt opgeschrikt door een aanslag op een Arabische supermarkt. Waar de schade zondagnacht nog meeviel, is het nu bij Dunya een ander verhaal. Weer is de hele werkwijze van de daders gefilmd en de overeenkomsten tussen de twee aanslagen zijn groot.

Want ondanks de schade is de supermarkt toch open. "We hebben geen voordeur meer hè, dus dan zijn we open", zegt Ehab met een voorzichtige lach. De klanten schrikken van de aanslag. "Iedereen vraagt wat er is gebeurd", vertelt de eigenaar. Toch gaan de zaken gewoon door en komen mensen brood bij hem halen alsof er niks gebeurd is.

Een nacht eerder was het raak bij een andere Arabische supermarkt, Al Salam aan de Oude Vlijmenseweg in Den Bosch. Met een vuurwerkbom werd een prullenbak opgeblazen, de schade viel mee. De eigenaar van Al Salam vermoedt dat de explosie iets te maken heeft met het feit dat hij tijdens het EK voetbal supporter is van het Nederlands elftal.