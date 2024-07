Opa (67) misbruikte jonge kleindochters: celstraf en contactverbod

Een man van 67 jaar uit Eindhoven gaat voor twee jaar de cel in, omdat hij zijn twee minderjarige kleindochters ernstig heeft misbruikt. De rechtbank in Den Bosch heeft dit bepaald. De Eindhovense opa wacht nog eens een jaar gevangenisstraf als hij zich niet aan een contact- en locatieverbod houdt. Hij moet drie jaar lang contact met de meisjes uit de weg gaan en hij mag zich niet in hun woonplaats laten zien.

De zaak kwam aan het licht nadat een toen 5-jarig meisje op het schoolplein aan oudere kinderen over het misbruik vertelde. De kinderen vertelden dit vervolgens aan hun ouders, die op hun beurt de school inlichtten. Het meisje en haar zusje van 7 kwamen van augustus vorig jaar tot en met februari dit jaar regelmatig bij hun opa over de vloer. Hierbij zouden ze zeker drie keer seksueel zijn misbruikt. Betrouwbare verklaringen

De Eindhovenaar is altijd blijven ontkennen dat hij dit heeft gedaan. Volgens hem was er sowieso geen mogelijkheid om de meisjes te misbruiken, omdat hij nooit alleen met ze zou zijn geweest. Maar zijn beweringen staan haaks op die van de twee jonge slachtoffers. Volgens de rechtbank hebben beide meisjes ‘consistent, feitelijk en duidelijk’ verklaard over het misbruik en over waar het plaatsvond. Beiden gaven ze gedetailleerde verklaringen, die elkaar bovendien op cruciale punten ondersteunden. Op geen enkele manier is gebleken dat de twee kinderen elkaar tijdens de verhoren hebben gehoord. Ook zijn ze door hun ouders niet in een bepaalde richting geduwd. Kortom, de verklaringen zijn volgens de rechtbank betrouwbaar. Enorme impact

Het misbruik heeft een enorme impact gehad op de meisjes en hun familie. De vader en moeder van de meisjes dachten dat hun kinderen bij hun opa in veilige handen waren, maar de man maakte juist misbruik van zijn rol als opa. "Kennelijk liet hij zich leiden door zijn eigen lustgevoelens en hield hij in het geheel geen rekening met de gevoelens en belangen van zijn kleindochters", zo zei de rechter. De moeder verklaarde dat haar dochters zich gebroken voelen, dat hun levens op de kop zijn gezet en dat hun vertrouwen is beschaamd. Zowel de twee meisjes als hun ouders zijn onder behandeling van een psycholoog.