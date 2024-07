Toeteren als Oranje wint: hier mag het wél (voor een keer)

Bij supporters van het Turkse elftal is het inmiddels een traditie: toeterend met de auto door de straten rijden om de overwinning van het nationale team te vieren. Het lijkt erop dat Oranjefans dit beginnen over te nemen. Maar voor het 'onnodig veroorzaken van geluid met een motorvoertuig', ofwel onnodig ‘tüteren’, kan je een boete van 189 euro krijgen. Toch willen een paar Brabantse steden het na een overwinning op Engeland woensdagavond gedogen.

Door veel plaatsen, met name de grote steden, trok zaterdagavond een orkaan van geluid nadat Nederland op het EK voetbal won van Turkije. Het ‘tüteren' door zowel Turkse als Nederlandse fans mag eigenlijk niet. Boa's of agenten kunnen daar een boete van 189 euro, inclusief administratiekosten voor uitschrijven.

In Breda gebeurde dit ook een aantal keer. Tot grote verbazing van bijvoorbeeld Bianca Grootbleumink die niet begreep waarom zij wel een boete kreeg van handhavers, en zoveel anderen in dezelfde file niet.

Gedogen

De gemeente Breda besloot de bekeuring uiteindelijk te schrappen omdat er geen sprake was van 'excessief claxonneren'. En voor de wedstrijd tegen Engeland gaat de stad nog een stap verder. Breda gedoogd het toeteren wanneer Oranje woensdagavond wint, zolang het maar niet excessief gebeurt en als het sfeervol blijft.

Ook Tilburgers hoeven zich niet meteen zorgen te maken over een boeteregen als ze aan het ‘tüteren' slaan na een overwinning op Engeland. "Natuurlijk geven wij ruimte om feest te vieren", zegt een woordvoerder. "Maar de veiligheid en bereikbaarheid zijn voor ons van belang. Dus als die in het geding komen, dan treden we op."

Uiting van vreugde

Extreem langzaam rijden en het blokkeren van wegen of kruispunten is en blijft dan ook niet de bedoeling in Tilburg. "De hulpdiensten moeten namelijk wel overal door kunnen als dat nodig is." De gemeente bekijkt vooral op de avond zelf hoe de sfeer is en hoe alles loopt en handelt daar vervolgens naar.

Ook in Oss en Helmond volgen ze de lijn van Breda. "We gedogen het toeteren omdat het een verbindende uiting van vreugde is. Maar bij excessen treden we op", laat een woordvoerder van de gemeente Helmond weten.

Feest faciliteren

Eindhoven verwijst naar de politie met de vraag of er in de stad getoeterd mag worden na een overwinning van Oranje. Den Bosch laat weten vooral het Oranjefeest te willen faciliteren in de stad. Zo is er een glasverbod, maar zijn er ook extra toiletten en een EHBO-post geregeld. Maar of je na een zege van het Nederlands elftal mag claxonneren? Op die vraag gaat de gemeente niet in.

De gemeente Roosendaal laat ook weten dat het handhaven op onnodig toeteren bij de politie ligt. "Er zijn nog geen afspraken over gemaakt op dit moment. Wel laat een woordvoerder weten dat er extra politiemensen, handhavers en sfeerbeheerders aanwezig zullen zijn."

Verschil in handhaven

Dat de ene stad wél en andere stad níet kan zeggen hoe ze met het toeteren omgaat, heeft met nog iets anders te maken. "Het verschilt per gemeente wat de bevoegdheden van een boa zijn. Een boa in Roosendaal mag daar niet op handhaven, maar die in Breda blijkbaar wel", legt de woordvoerder uit.

Volgens hem bepaalt de gemeente op welk gedeelte van de wet een bijzondere opsporings ambtenaar (boa) mag handhaven. "Een politieagent mag op elk misdrijf handhaven, maar in het geval van een boa's kan het dus zijn dat de een op foutparkeren mag handhaven en de ander op bouwvergunningen. Maar die van de bouwvergunningen mag dan weer niets met foutparkeerders", legt de woordvoerder van de gemeente Roosendaal uit.

