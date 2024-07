Code oranje: straten dicht in Rosmalen • wateroverlast en omgewaaide bomen

22.00

Vooral de gemeenten Bladel, Oirschot en Reusel-De Mierden zijn vanavond de klos geweest. Op veel plekken waaiden bomen om of ontstond, niet voor het eerst dit jaar, wateroverlast. "Gelukkig zijn er geen echt grote meldingen geweest", meldt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. Ook niet buiten de genoemde gemeenten. "We zijn wel op twee blikseminslagen in Eindhoven afgekomen, maar ook daar viel de schade mee."

De eerste onheilstijdingen kwamen aan het begin van de avond binnen. Tot ver na tien uur waren er verspreid over de provincie nog plaatselijke buien. Iets voor elf uur was code oranje ten einde.

In Noordoost-Brabant moest de brandweer ook in actie komen, maar was het aantal meldingen relatief weinig. In Rosmalen zullen ze morgen nog merken dat er veel regen is gevallen. In een straal van 2 kilometer rondom de Rodenborchweg en de Vlietdijk zijn wegen afgesloten, omdat ze blank zijn komen te staan.