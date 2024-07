Vriend (20) overleeft ongeluk niet, bestuurder (21) krijgt taakstraf

Een 21-jarige man uit Gemert heeft een taakstraf van 240 uur gekregen voor het veroorzaken van een dodelijk verkeersongeluk. Ook raakt hij voor een half jaar zijn rijbewijs kwijt. De rechtbank in Den Bosch heeft dit woensdag bepaald. Bij het ongeval, dat vorig juni gebeurde in Landhorst, kwam zijn vriend van 20 uit Gemert om het leven. Volgens de rechter gebeurde het ongeluk met een snelheid van waarschijnlijk meer dan 118 kilometer per uur.

De twee vrienden waren in de nacht van 17 op 18 juni vorig jaar op stap geweest. Vernon, de bestuurder, zou toen twee flesjes bier hebben gedronken. Ze reden in de auto van zijn stiefvader van het ene feestje naar het andere. Onderweg pikten ze nog een lachgascilinder op in Helmond, waarna het bij Landhorst misging. Met hoge snelheid raakte Vernon op de Midden-Peelweg een boom. Hier mag 80 kilometer per uur worden gereden. Precious, zijn maat, overleefde de botsing niet. Het motorblok van de auto lag een stuk verderop en de naald van de snelheidsmeter stond na de crash stil op 118 kilometer per uur.

"Het gemis is zo groot."

De klap was twee weken geleden nog voelbaar toen Vernon zich voor de rechter moest verantwoorden. Achter hem in de rechtszaal zaten tientallen familieleden van het slachtoffer. De zitting verliep emotioneel, met veel tranen. Maar ook verwijten. De moeder van Precious: "Ik ben bijna dagelijks bij die boom. Het gemis is zo groot."

Op de plek van het ongeluk liggen nog altijd bloemen (foto: Google Maps).