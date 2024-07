Schade bij Syrisch restaurant nadat vuurwerkbom explodeert

Bij het Syrische restaurant Rama op de Woenselse Markt in Eindhoven is dinsdagnacht rond half twee een vuurwerkbom geëxplodeerd. Er vielen geen gewonden. Het rolluik liep wel schade op. De politie doet nog onderzoek en roept getuigen op zich te melden.

"De explosie bij het restaurant ontstond vermoedelijk door het gebruik van zwaar vuurwerk in combinatie met een brandbare vloeistof", schrijft de politie. De aanleiding voor de explosie wordt nog onderzocht.

Ging eerder mis op Woenselse Markt

Zaterdagavond ging het na de EK-wedstrijd tussen Nederland en Turkije op een andere manier mis op de Woenselse Markt. Naast restaurant Rama, bij Turks restaurant Mado, vlogen die avond de stoelen en tafels door de lucht.

"We hebben onze reservestoelen en -tafels buiten gezet en we konden spullen lenen van onze buren", vertelde bedrijfsleider Sengül Aygün van restaurant Mado een dag later.

"Ik werd vannacht wakker van alle filmpjes en foto's die mij werden toegestuurd. Het leek wel oorlog voor onze deur. Wat een chaos, verschrikkelijk." Of er een link is tussen de twee incidenten is onduidelijk.

