4 jaar cel voor schutter die man op klaarlichte dag neerschoot in woonwijk

De man (33) die vorig jaar op klaarlichte dag iemand neerschoot in de wijk Kalsdonk in Roosendaal moet voor vier jaar de gevangenis in. En hij moet de slachtoffers dertienduizend euro schadevergoeding betalen. Dat bepaalde de rechtbank in Breda donderdagmiddag.

Op 3 maart 2023 was er ruzie tussen de broers van twee families, waarover is nog altijd onduidelijk. Aan de ene kant waren er de veertienjarige tweelingbroers van de familie B. en een neef. Aan de andere kant stonden de broers van de familie El M.. Het begon met klappen bij de bakker, daarna werd gevochten op het schoolplein aan de Rector Hellemonsstraat in Roosendaal. Oudere broers gingen zich ermee bemoeien. Vervolgens sprongen de ruziemakers in de auto en stopten ze midden op de Philipslaan in Kalsdonk. Daar volgde een nieuwe, gewelddadige confrontatie. Buurtbewoners en passanten filmden de ruzie. Dat vormde belangrijk bewijs. Op de beelden was te zien en te horen dat verdachte El M. een pistool afvuurde. Een kogel vloog bij een B. door zijn heup. In een geparkeerde auto werd een kogelgat gevonden. 'Zelfverdediging'

Bij de politie bekende de schutter dat hij drie keer had geschoten. Maar ook dat hij het slachtoffer niet wilde doden, maar alleen op afstand houden. De schutter zei dat hij zo reageerde omdat het chaotisch was en allerlei wapens zag bij de tegenpartij, zoals een pistool. Daarom beriep hij zich op zelfverdediging. Tegen deze vermeende schutter eiste de officier van justitie onlangs zes jaar cel. Tegen zijn broers lichtere straffen, gezien hun beperkte rol. De rechtbank ging in grote lijnen mee in de eisen. De beschuldigingen aan het adres van de schutter, zoals poging doodslag, openlijk geweld en vuurwapenbezit, waren allemaal bewezen. De rechters vonden zijn verhaal over zelfverdediging onbewezen. De beelden van de schietpartij gingen online rond: