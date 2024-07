Oranjefans kijken terug op mooi feest in Dortmund ondanks uitschakeling

"Extreem druk, maar keigezellig", blikt Jordi Maurix uit Drunen terug op het feest rond de halve finale van het EK woensdag in Dortmund. Samen met vele Brabantse Oranjefans was hij erbij. De kater bij de supporters valt de dag erna reuze mee en dan doelt Jordi niet op de uitschakeling van Oranje. "Helaas niet volle bak kunnen tanken."

Jordi en zijn vrienden waren er woensdagochtend al vroeg bij in Dortmund. "Rond het middaguur was het al megadruk op de pleinen waar grote schermen stonden", vertelt hij. En ondanks de drukte was de sfeer volgens hem goed. Enig nadeel van de drukte: bier halen duurde soms uren. "Daardoor hebben we helaas niet volle bak kunnen tanken", lacht hij. Na de wedstrijd was er volgens Jordi veel teleurstelling, maar toch bleef de sfeer gemoedelijk. "De fans waren in mineur, maar ik heb geen prullenbakken de lucht in zien gaan." Met zijn vrienden bleef hij in Dortmund slapen, om donderdagochtend vroeg terug te rijden. "Het was totaal niet druk op de weg."

Het duurde soms even voordat Jordi en zijn vrienden bier hadden (foto: Jordi Maurix).

Dat laatste was voor Ilona van Ommen uit Oosterhout wel anders. Zij dacht slim te zijn door een hotel te boeken in Essen. Niet alleen qua kosten, maar ook qua drukte. Maar toen de fanzones bij het stadion na de wedstrijd leegliepen, was ze niet zomaar bij haar hotel.

"Iedereen ging van links naar rechts. Geweldig om mee te maken."

"We waren om iets voor middernacht op het station. En uiteindelijk waren we om drie uur bij ons hotel, omdat er treinen kapot waren. Het was zo druk dat er geen taxi te krijgen was." Ook in de fanzones was het erg druk. "Het bier was zelfs op", lacht ze. Toch doet dat voor haar niet af aan de geweldige dag die ze had. "Het was echt een Hollands feestje. Het leek net carnaval. Iedereen ging van links naar rechts. Geweldig om een keer mee te maken."

Ilona en haar vriend zaten als echte Oranjefans in de trein (foto: Ilona van Ommen).

Voor Jamel Tijani was de uitschakeling een bittere pil. Samen met zo'n honderdveertig familieleden en vrienden vertrok hij met twee bussen vanuit Helmond naar Dortmund. "Op de terugweg werd er nog gefeest in de bus, maar ik vond dat er weinig te vieren was. Ik heb een paar uurtjes geslapen, want ik moest vandaag gewoon weer werken."

Met twee bussen reden ze van Helmond naar Dortmund (foto: Jamel Tijani).

En bij een paar uurtjes slaap is het gebleven. "We waren pas rond drie uur terug", vertelt Jamel. Toch heeft ook hij ontzettend genoten van het feest in Dortmund. "Eerst zijn we de stad in gegaan. Daarna hebben we in het park met z'n allen voetbal gekeken. Het was geweldig tot de negentigste minuut, maar het is zoals het is."

Ondanks de uitschakeling was het een groot feest (foto: Jamel Tijani).

Jason Warner uit London tot slot beleefde een bijzondere avond in een Ierse pub in Eindhoven. Uitgerekend rond de halve finale tussen Nederland en Engeland had hij een korte stedentrip geboekt om een tour door het Philips Stadion te maken. Daar kwam een mooi voetbalfeestje bij voor de Engelsman. LEES OOK: Engelsman Jason kijkt de wedstrijd hier en gaat mee van links naar rechts "Het was een geweldige sfeer. Er waren maar drie Engelsen in de pub en zag ik alleen oranje mensen springen", lacht hij. Ondanks dat vond hij de Oranjefans erg sportief. "Nederlanders kwamen me feliciteren en gaven me handen en knuffels toen Engeland won." Toch is hij blij dat hij de EK-finale zondag met zijn vrienden en familie in eigen land kan kijken. "Maar ik breng ze zeker eens mee naar Eindhoven."

Jason liep eerder al met zijn Manchester United-shirt door Eindhoven (foto: Rogier van Son).