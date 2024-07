Naar Dortmund om te juichen voor Oranje: deze Brabanders zijn onderweg

De oranjekoorts blijft oplopen nu Nederland de halve finale van het EK heeft bereikt. Woensdagavond neemt Oranje het in Dortmund op tegen Engeland. Daar willen veel Brabanders natuurlijk bij zijn. Veel supporters zijn daarom woensdagochtend al vroeg in de auto gestapt om richting de Duitse stad te rijden.

Yoeri de Bok en zijn vrienden zijn woensdagochtend al vroeg vertrokken vanuit Eindhoven. "We zijn met twee auto's onderweg richting Dortmund. Onze Dodge is helemaal oranje bestickerd. Vanuit die auto gaan we muziek draaien op een van de fanpleinen in Dortmund. Om halftien vertrekt er vanuit Eindhoven nog een bus met vijftig supporters. Dan gaan we eens kijken waar we een feestje kunnen bouwen."

Yoeri en zijn vrienden rijden op de bonnefooi en zonder vergunning naar Dortmund. "Dat hebben we voor de wedstrijd tegen Oostenrijk in Berlijn ook gedaan. We hebben onze Dodge toen neergezet bij een kebab-zaak. We hebben Kali van Django Wagner opgezet en in no time stond er een paar duizend man te feesten. De politie is heel coulant. Ze vroegen ons alleen om 'van links- naar rechts' te draaien."

Tot slot adviseert Yoeri de fans op tijd te gaan rijden. "De wachttijd bij de grens is nu nog twintig minuten en dat loopt snel op." Over de wedstrijd kan hij kort zijn: "2-0 voor Nederland, we hebben nog een rekening uit 2010 met Spanje te vereffenen."

Vroeg vertrekken

Jordi Maurix uit Drunen is ook een van de supporters die onderweg is. Hij neemt liever het zekere voor het onzekere en vertrok woensdagochtend al om acht uur. "Dan haal ik wat vrienden op en gaan we die kant op. We weten dan zeker dat we er op tijd zijn en dat is toch wel een lekker gevoel", zegt hij.

Jordi gaat naar Dortmund met een groep van in totaal zeven man, maar er sluiten naar verwachting nog tientallen andere mensen van zijn voetbalclub aan. Al hebben ze geen kaartjes voor de wedstrijd. Wat ze dan gaan doen tot de wedstrijd begint? "Waarschijnlijk bier drinken", zegt hij.

Een slaapadres heeft de vriendengroep ook al geregeld. "Een vriend van een vriend woont in Dortmund. We kunnen bij hem blijven slapen." Dat die vriend van een vriend dan een Duitser is, maakt volgens Jordi niet uit. "Hij heeft gelukkig een sportieve houding. We mogen zelfs bij hem thuis de wedstrijd kijken."