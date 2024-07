Vader Finn H. schudde zeven weken oude baby Livio dood: zeven jaar cel

De 21-jarige Finn H. uit Breda moet zeven jaar de cel in voor het doden van zijn zeven weken oude baby Livio. Dat gebeurde vorig jaar maart. De rechter vindt dat er genoeg bewijs is dat de man het kindje met kracht heen en weer schudde en zijn hoofd ergens tegenaan sloeg. De vader bleef ontkennen en zei eerder voor de rechtbank dat hij zijn zoontje alleen wakker wilde schudden. Door het Openbaar Ministerie (OM) was negen jaar cel geëist.

Baby Livio is volgens de rechtbank om het leven gekomen door zwaar hersenletsel, dat met geweld is toegebracht. Het gebeurde op 29 maart 2023 in het huis aan de Vestkant in Breda. Volgens de rechter kan alleen vader Finn H. dat hebben gedaan. De verklaring van H., dat hij in paniek probeerde om de baby wakker te schudden, neemt de rechtbank niet serieus.

De rechtbank onderbrak de uitspraak even, omdat de moeder van baby Livio hevig emotioneel reageerde en moest huilen. De vader heeft bewust het risico genomen dat de baby zou overlijden, is het oordeel van de rechtbank. De zeven weken oude baby zou heel hard geschud zijn en of tegen een muur zijn gebotst. De rechtbank spreekt van 'gewelddadig schudden'.

H. verklaarde twee weken geleden in de rechtbank dat hij in paniek raakte, omdat de baby zijn ogen niet opende, kreunde en geen fles wilde. "Ik heb hem geprobeerd wakker te schudden." Toen de moeder schrok van hoe koud hij was en bleek hij zag, belde ze de huisartsenpost. Twee dagen later overleed het jongetje in het ziekenhuis.

Nabestaanden gefrustreerd

Nabestaanden van de baby waren tijdens de rechtszaak gefrustreerd, omdat de vader tijdens de rechtszaak geen openheid van zaken gaf. Vader Finn H. wilde er niets over zeggen, ondanks oproepen van de officier van justitie en nabestaanden om de waarheid te vertellen.

De rechtbank neemt het de vader kwalijk dat er geen antwoorden zijn gekomen tijdens de rechtszaak en dat hij de nabestaanden met veel vragen achterlaat.

'Vertel ons alsjeblieft de waarheid'

Bij de inhoudelijke behandeling van de zaak, twee weken geleden, liepen de emoties ook hoog op. "Finn, vertel ons alsjeblieft de waarheid over alles wat er gebeurd is", zei de moeder van Livio. "Voor mij, voor mijn familie, voor de kinderen. Wij hebben daar recht op."

"Toen Livio in het ziekenhuis was aangekomen, was hij niet meer de Livio zoals ik hem kende. Een prachtige baby met een kuiltje in zijn kin en zijn donkerbruine ogen die je vol liefde aankeken, Livio was Livio niet meer. Je hebt me alles ontnomen Finn, alles!"

H. zei in de rechtbank 'geen idee te hebben wat er is gebeurd'.

Veel ruzie

Finn H. en de moeder van Livio kregen al eerder een kind samen. Dat was een makkelijkere baby, volgens H. De periode na de geboorte van baby Livio was heel stressvol en pittig, zo vertelde hij. In de avonden en nachten kon de baby volgens hem wel een paar uur huilen. De vader was radeloos en had ondertussen veel ruzie met de moeder.

