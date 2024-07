Inval bij topcrimineel Jan B.: politie vindt wapen in stacaravan

De politie heeft woensdag bij een inval op het terrein van de 73-jarige topcrimineel Jan B. in Hulten één wapen gevonden. Dat wapen lag in een stacaravan van Jan B., zegt zijn advocaat. De crimineel is woensdag op het terrein opgepakt door een arrestatieteam.

"Er is groots onderzoek gedaan op het terrein van mijn cliënt naar aanleiding van een tip dat hij wapens verstopt zou hebben", zegt de advocaat van B..."Maar uiteindelijk heeft de politie slechts één wapen aangetroffen. Dat wapen was niet verstopt, maar is gevonden in het deel waar hij verbleef. Het onderzoek is met veel bombarie aangepakt, maar er is niet veel van overgebleven."

Zitting is vrijdag

B. moet zich volgens zijn advocaat vrijdag voor wapenbezit verantwoorden in de rechtbank in Breda. De politie wil nog niets kwijt over waarvoor B. vastzit. Mogelijk komt dat in de loop van de dag, zegt een woordvoerster.