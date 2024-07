Grote politie-inval en arrestatie op terrein van topcrimineel Jan B.

De politie heeft woensdagochtend op de Hulteneindsestraat in Hulten een inval gedaan op het terrein van topcrimineel Jan B.. Een arrestatieteam heeft een 73-jarige man opgepakt. De politie wil niet bevestigen of het gaat om Jan B., die ook 73 is.

Er was rond elf uur nog veel politie in de omgeving aanwezig. De straat was afgezet.

Op het afgesloten terrein waar onder meer een stacaravan staat van de veroordeelde wapenhandelaar, werd in 2021 ook een inval gedaan. Toen werd er een drugslab aangetroffen. Waarom de inval woensdagochtend plaatsvond, laat de politie nog in het midden.

Wapens

Jan B. is al heel vaak opgepakt. Hij kreeg celstraf voor een grote wapenzaak in de Randstad. Ook was hij in beeld voor het verbergen van een lijk, maar in die zaak is hij vrijgesproken.

B. is ook wel eens opgepakt en veroordeeld voor het bedreigen van onder andere burgemeester Boelhouwer van Gilze en Rijen, waar Hulten onder valt.

