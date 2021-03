Drugslab ontdekt in schuur van wapenhandelaar Jan B. in Hulten

Wachten op privacy instellingen... Foto: Jeroen Stuve/SQ Vision Volgende Vorige vergroot 1/2 Drugslab ontdekt in schuur van wapenhandelaar Jan B. in Hulte

Aan de Hulteneindsestraat in Hulten is woensdagochtend een drugslab ontdekt. Dat meldt de politie. Het lab bevond zich in een schuur van de veroordeelde wapenhandelaar Jan B.

De politie kwam het drugslab op het spoor na een tip dat er een gestolen oplegger op het terrein zou staan. Agenten die onderzoek deden op het terrein roken een sterke chemische lucht, waarna ze het drugslab vonden.

Rond de schuur liggen allerlei vaten en chemicaliën. Volgens een woordvoerder van de politie gaat het waarschijnlijk om een productielocatie voor amfetamine.

Aanhouding

In een chalet op het terrein was een 39-jarige man uit Kroatië, hij is aangehouden. Er was niemand in het lab toen de agenten binnenvielen. Een team van de LFO is aanwezig om het drugslab te ontmantelen.

Jan B. zit momenteel in de gevangenis voor het bezit van een groot aantal wapens. Het terrein aan de Hulteneindsestraat is berucht. Een gebouw op het terrein werd al vaker gesloten door de gemeente omdat er drugs waren gevonden.

In het verleden was in het pand het bedrijf Broers Auto’s en Motoren gevestigd. De eigenaar, veroordeelde wapenhandelaar Jan B., bedreigde onder andere burgemeester Boelhouwer.

