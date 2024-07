Aardappelfabriek mag schoon afvalwater in de natuur lozen: 'Hard nodig'

Aardappelverwerker Peka Kroef uit Odiliapeel zuivert een deel van haar water nu zo goed dat het bedrijf water mag lozen in de natuur. Dat is hard nodig, want ondanks dat het de laatste tijd veel heeft geregend, zijn er nog steeds maatregelen nodig tegen droogte op de Peelhorst. Waterschap Aa en Maas kan dit water daarom goed gebruiken.

Achter op het grote fabrieksterrein van Peka Kroef in het buitengebied bij Odiliapeel staat hun eigen waterzuiveringsinstallatie. Dagelijks wordt hier zo’n twee miljoen liter water klaargemaakt om naar de rioolzuivering in Haps gestuurd te worden.

Peka Kroef is een van de grotere waterverbruikers in Brabant. "We hebben heel veel water nodig om onze aardappels te wassen en voor te koken. Maar we gebruiken het water ook voor het transport van aardappelen en als koelwater", vertelt Geert van Dooren van Peka Kroef.

"Je zou het misschien niet zeggen in deze natte periode", vertelt De Zoeten verder. "Maar de afgelopen jaren was er hier heel veel droogte. Daar willen we iets tegen doen. Het bedrijf staat ook op een hoge plek. Dat komt heel goed uit. Dus we hebben nu een extra bron van water voor dit gebied."

"Kijk maar naar deze waterpeilmeter", wijst ze naar de blauwe paal die in het water staat. "Dit is op de hoge Peelhorst. We staan hier op zestien meter boven NAP. Het water komt hier alleen door regen."

Elke dag mag het bedrijf 600.000 liter van dit water zelf op het oppervlaktewater lozen. Dat zijn bijna 5.500 volle baden. Via sloten komt het uiteindelijk terecht in het Peelkanaal. Daar is waterschap Aa en Maas heel blij mee. Bij een stuw in het Peelkanaal vlakbij Mill legt bestuurder Suzanne de Zoeten van het waterschap uit waarom.

Sinds een tijdje staan er nieuwe installaties bij. In een containerunit wordt een deel van het water nog extra schoongemaakt. Geert draait een kraantje open en laat wat van het water zien. Het is helemaal helder. "Dit water is super schoon", zegt hij. "We voldoen hiermee aan de normen om het water te mogen lozen op het oppervlaktewater."

Volgens de bestuurder is de samenwerking tussen het waterschap en het bedrijf bijzonder. "Het is een heleboel water", zegt ze. "Normaal ging dat water naar de waterzuivering in Haps. Als het schoon is, gaat het meteen de Maas op en is het weg. Nu houden we meer water in het gebied. Als nog meer van dit soort bedrijven dit doen, dan doet dat heel veel tegen de verdroging."

Voor Peka Kroef zijn er twee voordelen om het schone afvalwater te mogen lozen in de natuur. "Aan de ene kant zitten we aan de max van onze lozingsvergunning. Dit project geeft ons meer ruimte", vertelt Van Dooren. "Tegelijk is er droogte in deze regio. En wij beschikken over water. Het is mooi om dat weer terug te geven aan het gebied."

In de toekomst wil het bedrijf meer water gaan hergebruiken en schoon aan de natuur geven. Het water gaat nu nog naar het Peelkanaal, maar in de toekomst wil het waterschap kijken of het water ook rechtstreeks naar natuurgebied de Maashorst kan.

