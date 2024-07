8 miljoen illegale sigaretten gevonden in loods, man uit Helmond opgepakt

In een loods in Someren zijn woensdag bijna acht miljoen illegale sigaretten gevonden. Was deze partij op de Nederlandse markt terechtgekomen, dan was de Nederlandse staat ruim 3,6 miljoen euro aan accijnsinkomsten misgelopen. Er zijn twee verdachten aangehouden, onder wie een man uit Helmond.

De rookwaar is in beslag genomen en wordt vernietigd. Dit is donderdag bekendgemaakt door de Douane, die door de politie was ingeschakeld. De politie was in een loods in Someren bezig met een onderzoek, toen zij de pallets met sigaretten op het spoor kwam. Er stonden dozen met sigaretten van verschillende merken, zonder accijnszegel. Omdat de heffing van accijns een taak van de Douane is, heeft de politie de zaak overgedragen. In de loods stonden 22 pallets met daarop in totaal 7.960.000 stuks sigaretten. De Douane doet nog verder onderzoek naar de herkomst van de sigaretten.

Een aantal van de gevonden pallets met sigaretten (foto: Douane)..