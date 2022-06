Als pakje sigaretten straks 40 euro kost, loont illegale handel steeds meer

Meer dan 100.000 pakjes vol illegale sigaretten, dat was de opbrengst van de politie-inval bij een loods in Deurne vorige maand. Geen misselijke, maar zeker ook geen zeldzame vondst: de lijst van illegale tabaksfabrieken die de afgelopen jaren in Brabant werden ontdekt, wordt langer en langer. "Het is helaas een groeiende markt."

Sven de Laet Geschreven door

Ted* houdt zich dagelijks bezig met het opsporen van zulke illegale tabakspraktijken. Hij is teamleider van het speciale combiteam Smoke, een samenwerking tussen de FIOD, de Douane en het Openbaar Ministerie. Het opsporen van productie en handel in illegale sigaretten is een groot onderdeel van zijn werk. En dat onderdeel wordt alleen maar groter. "Dat komt ook doordat we steeds intensiever opsporen. Als je nadrukkelijk naar iets zoekt, zal je het ook sneller vinden." Zeker onze provincie is populair als het om illegale tabakshandel gaat. De afgelopen jaren werden er al heuse tabaksfabrieken opgerold in plaatsen als Steenbergen, Zundert, Lithoijen en Veen. Dat is niet gek: "Nederland is logistiek gezien een fijn land", legt Ted uit. "En dan ligt Brabant natuurlijk ook nog eens gunstig tussen twee havens en dichtbij de grens."

Handig, want de sigaretten zijn vaak bedoeld voor het buitenland. "Van oudsher is Engeland de favoriete bestemming. Dat komt omdat daar de accijnzen heel hoog zijn, daar zijn de winstmarges dus het grootst. Maar ook Griekenland is een populaire bestemming, omdat daar simpelweg veel rokers zijn." De kans is groot dat ook in Nederland de markt voor illegale sigaretten steeds groter wordt. Zeker nu vorige week bekend is geworden dat sigaretten de komende jaren flink in prijs gaan stijgen. Als het aan de overheid ligt, kost een pakje in 2040 rond de veertig euro. "Het zal steeds meer lonen om in Nederland te verkopen", vertelt de teamleider. "Uiteindelijk kijken de handelaren toch waar het meest verdiend kan worden. Hoe duurder de legale sigaret, hoe aantrekkelijker de markt voor illegale sigaretten is." Veel gaten zullen er dus niet ontstaan in de agenda van het Smoke-team. Integendeel: "Het is helaas een groeimarkt. Ik denk dat we de komende jaren alleen maar meer werk krijgen."

De hulp van oplettende burgers is van groot belang bij het opsporen van de illegale handel. "Tip ons, de gemeente of de politie vooral als je iets opvallends ziet gebeuren in jouw buurt. Bij de productie van illegale sigaretten kan bijvoorbeeld een sterke tabakslucht vrijkomen. Al zien we vaak dat het zo professioneel in elkaar steekt, dat die geur netjes wordt afgezogen." Waar je dan wel op kunt letten? "Gekke activiteiten in jouw buurt. Zie je bijvoorbeeld dat het plots veel drukker is rondom die ene boerderij, dan kan dat een signaal zijn." Overigens hoef je als koper niet bang te zijn dat je snel een 'fout' pakje in handen krijgt. "Vaak herken je de illegale sigaretten wel. Ze zijn een stuk goedkoper of zitten in een afwijkende verpakking. En proberen ze je bewust op te lichten met een goed namaakpakje, dan kun je het zien aan het ontbrekende accijnszegel. Maar over het algemeen zijn de kopers van dit spul ook daadwerkelijk op zoek naar goedkope sigaretten." * Ted is niet zijn echte naam. Die is wel bekend bij de redactie.