Blanche (90) loopt weer mee in Vierdaagse: 'Ik word volop herkend'

“Ik ben er weer helemaal klaar voor”, lacht Blanche Troost. Met haar 90 jaar is de Roosendaalse wederom de oudste vrouwelijke deelnemer aan de Nijmeegse Vierdaagse. De afgelopen weken heeft ze flink wat trainingskilometers afgelegd om goed voorbereid aan start te verschijnen. “Heel eerlijk? Ik merk dat ik iets minder snel ga, maar het lopen gaat me nog erg makkelijk af.”

In haar huis in de Roosendaalse wijk Westrand liggen spulletjes om mee te nemen naar haar logeeradres in Nijmegen alvast keurig gerangschikt: Sokken, broeken, t-shirts en natuurlijk haar wandelschoenen. “Ze kosten meer dan tweehonderd euro. Ik heb inmiddels een nieuw paar van hetzelfde merk gekocht maar die gaan niet mee omdat ik ze nog niet heb ingelopen.”

Blanche loopt deze keer voor de vierde keer mee, dertig kilometer per dag. “Mijn zoon loopt de veertig kilometer vandaar dat ik alleen loop. Ik vind dat fijn, onderweg heb ik tenslotte aanspraak genoeg. Ik word volop herkend door andere deelnemers en mensen in het publiek. Soms willen ze zelfs met me op de foto. Het altijd weer een feestje met gezellige en blije mensen.”

LEES OOK: Blanche (89) komt te laat bij Nijmeegse Vierdaagse maar blijft toch meedoen

De Roosendaalse wandelt in de aanloop naar de Vierdaagse met gemak zo’n vijftien tot twintig kilometer per dag. “Ik heb sinds tien jaar een nieuwe heup maar dat gaat prima. Ik houd de afstand bij op mijn horloge. Van hieruit loop ik vaak naar Wouwse Plantage. Het is hier prachtig wandelen. In de wintermaanden loop ik lange afstanden in Portugal, ik houd van de warmte.”

Vorig jaar liep Blanche bijna haar kruisje mis omdat ze te laat was gestart. “We hadden onze trein gemist omdat we nog een kaartje moesten kopen op het perron. We wilden niet zwart reizen.” Eenmaal aangekomen in Nijmegen besloot ze toch gewoon te gaan lopen. Omdat er sprake was van overmacht, besloot de organisatie Blanche uiteindelijk alsnog haar kruisje te geven.