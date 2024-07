Lege schappen door klimaatverandering? HAK vreest ervoor

Groente- en peelvruchtenfabrikant HAK voorspelt dat het in de toekomst vaker kan gaan voorkomen dat niet alle groenten beschikbaar zijn. Dat heeft volgens topvrouw Nicole Freid vooral te maken met klimaatverandering. HAK, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in Giessen, verwacht voor het komend jaar dat de voorraad van bijvoorbeeld doperwten en wortelen 'kielekiele' wordt.

Net als veel andere boeren heeft HAK, dat 85 procent van alle groenten en peulvruchten teelt binnen een straal van 125 kilometer van het hoofdkantoor in Giessen, de laatste tijd veel last gehad van de vele regenval. "Het was een heel moeilijk seizoen", oordeelt Nicole Freid. "Je ziet dat het heel moeizaam gaat", zegt ze. "Het is duwen en trekken met telers en andere partners om de oogst van het land te krijgen."

Of dat op korte termijn al gaat leiden tot lege schappen vindt de topvrouw lastig in te schatten. "Je probeert een voorraad aan te leggen die niet te veel, maar ook niet te weinig is." Sommige producten kan HAK opnieuw inzaaien, maar dan is het alsnog onzeker of de oogst dan wel lukt. Bij de doperwten en worteltjes, die rond deze tijd geoogst zouden moeten worden, zal de opbrengst minder zijn en wordt het "kielekiele", voorspelt ze.

En dat is een trend die zich de komende jaren volgens haar gaat doorzetten. Daardoor moeten we rekening houden met steeds meer schaarste van groenten in ons land. "Het is eigenlijk niet normaal dat alles er het hele jaar is. Maar soms is iets er niet en dan zijn er genoeg andere groenten, zegt ze. "We moeten meer met de seizoenen meebewegen."

