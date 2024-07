Boeren kopje onder: tientallen miljoenen euro's schade door vele regen

Daan Janssen, akkerbouwer in Mill, houdt zijn hart vast. Het wordt deze dinsdag bijna tropisch. “En dan weet je dat er daarna fikse buien kunnen vallen, met hagel en zo. Maar ik zit niet meer op al die neerslag te wachten.” Janssen heeft zijn portie regen wel gehad voor dit jaar.

De akkerbouwer staat niet alleen in zijn zorgen én zijn leed. De natte herfst en de vele regen van het afgelopen voorjaar hebben diepe sporen achtergelaten bij boeren en tuinders in Brabant. Janssen zelf zit met een schadepost van tienduizenden euro's, omdat op één van zijn percelen de aardappelen verpieterd zijn. “Hier hadden echte knolletjes aan moeten zitten, zoals een eindje verderop”, vertelt Janssen, terwijl hij wat verrotte pieper(tje)s uit het zand haalt.

Bijna 50 miljoen schade

Er zijn collega’s die het nog slechter getroffen hebben, zo blijkt uit een enquête van de Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO). De belangenorganisatie wilde weten wat de financiële gevolgen zijn van de wateroverlast die vooral in mei en juni ontstond. Bijna 650 boeren en tuinders in Brabant, Zeeland en Gelderland reageerden erop. Het resultaat: een directe schadepost van 34 miljoen en dan nog eens 15 miljoen die worden misgelopen, omdat later dit jaar niet of nauwelijks kan worden geoogst. Onder meer, omdat door Europese regels na 1 oktober geen gewassen meer van het land mogen worden gehaald. Janssen: "Door die weerextremen is deze kalenderlandbouw helemaal niet mogelijk."

Volgens de ZLTO zijn het geen definitieve cijfers. Niet alle gedupeerden hebben zich gemeld en een aantal probeert de schade te verhalen op Achmea/Interpolis. Michael van der Schoot is blij met de respons, maar ook best geschrokken van de omvang van de schade. De belangenbehartiger bodem & water bij de ZLTO vindt het vooral opmerkelijk dat niet één gebied, maar meer delen van Brabant enorm getroffen zijn. De agrarische sector in de gemeenten Eersel, Reusel-De Mierden en Steenbergen kreeg het meest voor de kiezen. Vooral aardappelen, graan en maïs gingen kopje onder.

Kijken wat beter kan

Van der Schoot wil geen valse verwachtingen wekken: “Er is een brede weersverzekering, maar daar zitten haken en ogen aan. En wij kunnen de schade niet repareren. We hebben het nu wel in beeld. Dat helpt ons in de lobby naar waterschappen, provincie en rijk. Met waterschappen gaan we aan de slag om te kijken wat beter kan. Ik weet dat onze leden veel kritiek hebben op het waterbeleid van waterschappen, maar deze instanties hebben zich ook voor ons ingespannen. We moeten niet alleen foeteren, ook vooruit kijken. Ik vind wel dat ze ook open moeten staan voor de deskundigheid van onze achterban en dan doel ik vooral op waterschap De Dommel.”

Volgens de ZLTO’er hoeft van de provincie niets worden verwacht. Meer hoop heeft hij gevestigd op het rijk. Samen met de zusterorganisaties in Limburg en het noorden van het land zal bij het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur aan de bel worden getrokken voor extra steun.

De watercrisis heeft boeren en tuinders niet alleen in de portemonnee geraakt. Ook geestelijk krijgen ze klap op klap te verwerken, zo hebben de afgelopen maanden duidelijk gemaakt. Volgens Van der Schoot kunnen zij indien gewenst rekenen op geestelijke bijstand van de ZLTO.

