Justitie: opgepakte zorgmedewerker (22) verkrachtte demente ouderen

Een 22-jarige zorgmedewerker die in april in België is opgepakt, wordt verdacht van het verkrachten van twee bejaarden in het woonzorgcentrum Elisabeth in Breda. Ook zocht hij 's nachts op zijn telefoon naar filmpjes van seks met ouderen. Dat is vrijdag duidelijk geworden tijdens de eerste voorbereidende zitting in de rechtbank van Breda.

Justitie beschuldigt de man, die bij het Elisabeth werkte als ZZP'er, van het verkrachten van een man en een vrouw. Daarnaast zou hij bij een andere vrouw aan de borsten hebben gezeten. De slachtoffers zijn allemaal demente ouderen. De man draaide op 21 april voor het eerst een nachtdienst op de afdeling Corenschup, waar ouderen met een vorm van dementie wonen. Die nacht zou het misbruik hebben plaatsgevonden. De slachtoffers zijn 77, 80 en 90 jaar oud. Zij zouden onafhankelijk van elkaar hebben verklaard. Op de publieke tribune zaten veel familieleden van de slachtoffers. Sommigen kregen het tijdens de zitting even te kwaad. Spermaspoor

Bij een van de slachtoffers is een spermaspoor in het laken gevonden. Dat spoor zou toebehoren aan de 22-jarige man. Justitie zegt dat hij 's nachts op zijn telefoon zocht naar seksfilmpjes. Onder andere van anale seks en seks met ouderen. LEES OOK: Seksueel ongepast gedrag met ouderen: medewerker (22) zorgcentrum opgepakt Advocaat Peter Schouten zei in de rechtszaal dat zijn cliënt alle beschuldigingen ontkent. Bij de raadsman leven veel vragen over de verklaringen van de slachtoffers. Hij betwijfelt of die betrouwbaar zijn, gezien het feit dat het demente ouderen betreft. Hij sluit daarom niet uit dat een van de slachtoffers met een spannend verhaal is gekomen, en dat de anderen dat overnamen. Ook heeft hij twijfels bij het gevonden spermaspoor. De verdachte was niet in de rechtbank aanwezig. Volgens Schouten durft hij niet, omdat hij door een medegevangene is bedreigd en afgeperst. Hij vreest dat zijn ouders ook bij de afpersing worden betrokken, als ze hem in de rechtszaal komen zien. Verdachte zit nog vast

Zorgverlener Surplus heeft na het bekend worden van het seksueel overschrijdend gedrag aangifte gedaan bij de politie en een melding neergelegd bij de Inspectie Gezondheidszorg. Zowel de politie als de Inspectie Gezondheidszorg zijn toen een onderzoek gestart. De zorgmedewerker werd door de Belgische autoriteiten opgepakt en uitgeleverd. Hij zit nog vast. Zorgverlener Surplus gaf eerder al een reactie: "Een dergelijke strafzaak heeft veel impact en roept begrijpelijkerwijs allerlei vragen en emoties op. Surplus richt zich eerst en vooral op de zorg voor de bewoners, hun familieleden, naasten en onze medewerkers." Schouten omschreef zijn cliënt tijdens de zitting als iemand 'met een zorghart'. De 22-jarige zou al op veel plekken hebben ingevallen. Nooit is er een klacht tegen hem geweest, stelde de advocaat. Een verzoek om zijn cliënt voorlopig vrij te laten werd door de rechter afgewezen. Die vindt de feiten waarvan hij verdacht wordt te ernstig. Ook is de rechtbank bang dat er een kans is op herhaling. De eerstvolgende zitting is op zijn vroegst over drie maanden.