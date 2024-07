Reeks ramkraken en inbraken: man (31) gaat 5 jaar de cel in

In Den Bosch en Rosmalen zijn vorig jaar oktober en november vijf ramkraken en drie inbraken gepleegd. Volgens de rechtbank in Den Bosch was dit het werk van een man van 31 uit Den Bosch. Hij kreeg dinsdag een gevangenisstraf van vijf jaar opgelegd.

De ramkraken werden gepleegd met een auto en een scooter. De schade loopt in de vele tienduizenden euro’s. Van een van de tankstations die werden geramd, werd de voorpui aan gort gereden.

Met de wagen werden vernielingen aangericht bij drie tankstations in Den Bosch en Nuland en een winkel in het Gelderse Kerkdriel. Bij tankstations in Rosmalen maakte de Bosschenaar gebruik van een scooter en een stoeptegel om binnen te komen.

De man werd meerdere keren als verdachte herkend op beelden van beveiligingscamera’s. Ook is op verschillende plekken DNA van hem gevonden. Het was het Openbaar Ministerie (OM) verder opgevallen dat de vernielingen in korte tijd en op dezelfde manier werden aangericht.

De man vertelde op de zitting, twee weken geleden, dat hij door een zware periode is gegaan en dat hij zich van de feiten niks kon herinneren. De Bosschenaar blijkt een uitgebreid strafblad te hebben. Toen hij de ramkraken en inbraken pleegde, zat hij nog in een proeftijd na een eerdere veroordeling. Daarom zou hij een celstraf van nog eens vijf maanden verdienen, zo eiste het OM. Later deze week moet hij zich bij de politierechter ook nog voor een diefstal verantwoorden.

Het OM beschrijft de man als iemand die op geen enkele manier berouw toont. Twee eigenaars van tankstations in Rosmalen werden zelfs twee keer het slachtoffer van een ramkraak.