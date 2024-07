Verdachte van doodschieten buurman blijft twee weken langer vast

De verdachte van een dodelijke schietpartij in Stampersgat blijft nog minstens twee weken vastzitten, heeft de rechter-commissaris bepaald. De 55-jarige man werd opgepakt omdat hij woensdagnacht zijn 25-jarige buurman zou hebben doodgeschoten.

Dat gebeurde bij een appartement aan de Markiezaatstraat. De verdachte werd even later op de plek van de schietpartij opgepakt.

Het appartementencomplex is een aantal jaar geleden gerenoveerd en zou sindsdien verloederd zijn. "Die flat is een dumpputje", vertelde een 71-jarige man die niet met naam genoemd wil worden, eerder aan Omroep Brabant.

De hulpdiensten rukten massaal uit en er landde ook een traumahelikopter, maar die konden het slachtoffer niet meer redden.

Over twee weken moet de verdachte opnieuw voorkomen, dan wordt besloten of hij (tijdelijk) naar huis mag of nog langer in de cel moet blijven.

