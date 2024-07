Frank kan geen biljartje leggen door zomerstop, nu bakt hij worstenbrood

Normaal gesproken doet Frank van Boxtel uit Oosterhout (74) mee aan biljartwedstrijden, maar vanwege de vakantie ligt dat nu stil. Om eenzaamheid te voorkomen, gaat hij daarom deze zomer samen met zijn vrouw Elly onder meer worstenbroodjes bakken, op initiatief van de ZOMERschool Oosterhout.

“Heel jammer”, vindt Frank van Boxtel (74) de zomerstop bij biljartcentrum ’t Hartje van Oosterhout. Tot aan september worden daar geen competities gehouden. Toch wil hij in de zomer graag onder de mensen blijven. “Nu moet je zelf een beetje kijken of er meer is”, zegt hij. En gelukkig biedt ZOMERschool Oosterhout uitkomst.

Sinds 1997 biedt de organisatie een divers programma aan voor vijftigplussers. Dit in de periode dat het verenigingsleven en andere activiteiten in de zomer vrijwel stil liggen. Precies de weken ook waarin kinderen en kleinkinderen op vakantie zijn. Terwijl senioren juist vaker in het laagseizoen weggaan. “Voor ons is het van belang om zomereenzaamheid op te lossen", vertelt vrijwilliger Roel Verkaik van ZOMERschool Oosterhout. "Thuis achter de geraniums zitten is voor veel ouderen geen optie. Dan gaan ze zich vervelen en verkommeren ze."

Dat laatste wil Frank zeker niet. Normaal gaat hij daarom tijdens de zomerstop van zijn biljartvereniging op fietsvakantie met zijn vrouw Elly, maar doordat zij dit jaar wat minder mobiel is, zit dat er helaas niet in. “Maar we wilden wel blijven genieten van plekjes en oorden waar we normaal niet komen”, legt hij uit.

Heel blij is hij dan ook dat ze zich vanaf eind mei konden aanmelden voor ruim veertig excursies van de ZOMERschool. “We hebben ons meteen ingeschreven voor dertien activiteiten”, vertelt hij enthousiast. Zo gaan ze worstenbroodjes bakken in Den Bosch, kunnen hij en Elly gaan genieten van een high tea tussen de alpaca’s, maar ook een rondleiding bij Schrobbelèr krijgen of gaan handboogschieten. “Leuk dat je dan weer andere mensen ziet.”

“Het brengt mensen op de been”, gaat Frank verder. Dat vindt hij belangrijk, want in het appartementencomplex waar hij woont, ziet hij een aantal van zijn buren verpieteren in de zomer, omdat ze niks te ondernemen hebben. Hij is daarom blij dat de ZOMERschool er is. “Ik probeer mijn buren erbij te betrekken, zodat ze niet alleen op hun balkonnetje hoeven te zitten.”