112-nieuws: auto botst op hert op A2 • massale vechtpartij Markt Boxtel

05.46

Voor de derde keer in een week tijd is een explosief ontploft bij een zaak in Den Bosch. Dit keer werd Syrisch eethuis Nasmat Halab aan de Oude Engelenseweg getroffen. De explosie vond rond halfvijf plaats. Meerdere ramen sneuvelden bij de ontploffing. De politie onderzoekt of de explosie is veroorzaakt met zwaar vuurwerk. De omgeving is afgezet voor onderzoek.

Lees hier meer.