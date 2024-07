112-nieuws: nepagent actief in Berkel-Enschot en Udenhout • ongeluk op A2

In dit liveblog houden we je deze zaterdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

Redactie Geschreven door

23.00 - Dit liveblog is gesloten 21.47 - Nepagent actief in Berkel-Enschot en Udenhout

De politie waarschuwt voor een nepagent in Berkel-Enschot en Udehout. Volgens de politie gaat het om een man van ongeveer 25 jaar oud met een donkere huidskleur, kort zwart haar en een rond gezicht. Hij droeg een trainingspak met witte opdruk. De politie zegt dat ze vandaag tientallen meldingen hebben gehad over de man en dat een oudere dame slachtoffer van hem is geworden. De politie roept getuigen op om zich te melden. 19.50 - Jongen van 8 vermist

In de omgeving van Desselaar in Oosterhout wordt een jongen van 8 jaar oud vermist, meldt de politie via Burgernet. De jongen is ongeveer 1.35 meter groot, heeft zwart haar, een mager postuur en hij draagt een zwart shirt. De jongen kan niet goed praten. Bel bij tips met 112.

UPDATE: De jongen is gevonden. 16.45 - Vrachtwagen raakt plafond onder station Breda, alles stort naar beneden

Grote schade onder het station van Breda bij een garage. Een vrachtwagen kwam de garage binnengereden om bij een supermarkt te lossen en reed daarbij door onbekende reden tegen het plafond. Het hele plafond kwam hier door naar beneden. Niemand raakte gewond, het gebeurde in een gedeelte van het station waar geen reizigers komen. De brandweer heeft de omgeving afgezet.

Foto: Tom van der Put/SQ Vision Mediaprodukties

Foto: Tom van der Put/SQ Vision Mediaprodukties

15.55 - Tweetal in bestelbus berooft fietser van zijn fiets

Een fietser is afgelopen donderdagochtend met geweld van zijn fiets beroofd. Dat gebeurde rond tien voor zeven op de Groenebeemdweg in Lierop, zo meldt de politie zaterdag. De man fietste vanuit Lierop de Groenebeemdweg op, om parallel aan de A67 richting Mierlo te fietsen. Na ongeveer tweehonderd meter werd hij aangesproken door twee inzittenden van een grijs/beige bestelbus met buitenlands kenteken. Daarna werd hij van zijn fiets geduwd, waarna de daders de fiets van hem wegtrokken en in de bus laadden. Het voertuig reed vervolgens weg richting de straat Broekkant in Mierlo. 15.45 uur - Autodief vlucht op de fiets

De politie van Cranendonck, Heeze en Leende werden vanmorgen in alle vroegte naar Someren-Heide gestuurd, omdat er een autodief actief zou zijn. Na tien minuten zoeken zagen zij rond 6.10 uur een man fietsen over de Kerkendijk, die voldeed aan het signalement. De man sloeg op de vlucht toen hij de politie zag, maar een agent kon hem vanuit de rijdende auto vastpakken en zo tot stoppen dwingen. De man heeft meerdere auto's in het dorp bezocht, zo blijkt uit onderzoek. 13.57 - Dode bij bedrijf

Bij een ongeval bij een bedrijf aan de Westelijke Havendijk in Roosendaal is iemand overleden. Dat meldt de politie. Lees hier meer.

13.27 - Ongeluk op A58

De linkerrijstrook van de A58 van Tilburg richting Breda is afgesloten bij Ulvenhout na een ongeluk. De afsluiting leidde rond halftwee 's middags tot een vier kilometer lange file vanaf Tilburg-Reeshof, goed voor een kwartier vertraging. 13.22 - Ongeluk op A2

De A2 van Maastricht richting Eindhoven is afgesloten bij knooppunt Batadorp na een ongeluk. De afsluiting leidde rond kwart over een 's middags tot een file vanaf knooppunt Leenderheide. De vertraging bedroeg op dat moment vijf minuten. Het verkeer wordt over de vluchtstrook langs de plaats van het ongeluk geleid. "Gebruik de rechterparallelrijbaan", adviseert de ANWB. 12.39 - Boom blokkeert weg in Haaren

Een omgevallen boom blokkeerde aan het begin van de middag de straat Gever in Haaren. Buurtbewoners waarschuwden de brandweer. Die heeft de boom in stukken gezaagd en daarna de weg schoongeveegd. De rest van de boom ruimt de gemeente Oisterwijk op.

De brandweer zaagde de omgevallen boom in Haaren in stukken (foto: Toby de Kort/SQ Vision).

De boom viel om aan de straat Gever in Haaren (foto: Toby de Kort/SQ Vision).

11.36 - Auto over de kop in Steenbergen

In Steenbergen sloeg vanochtend een auto over de kop. Dit gebeurde na een ongeluk waarbij geen ander verkeer betrokken was. "De auto ging flink aan het rollen", laat de politie op Instagram weten, maar er is niemand gewond geraakt.

Foto: Instagram politie Bergen op Zoom

10.43 - Wandelaar op snelweg A2

Agenten haalden vanochtend een wandelaar van de A2 bij Best. Op de vraag van de agenten wat de wandelaar daar deed, kregen ze te horen dat deze onderweg was naar een winkel...

Foto: Instagram politie Best-Oirschot

10.08 - Man beroofd van horloge

Een man is afgelopen nacht beroofd van zijn horloge op de Veemarktstraat in Tilburg. Terwijl hij daar liep rond kwart voor drie, werd hij ineens achtervolgd door twee mannen. Hij kreeg uit het niets een klap en voelde dat er aan zijn pols werd getrokken. Vervolgens verdwenen de mannen met zijn horloge. Agenten konden wat later de verdachten aanhouden. Het horloge lag beschadigd in de bosjes. Lees hier meer. 08.46 - Gewonde bij ruzie in huis

In een huis aan de Burgemeester Freijterslaan in Roosendaal is vanochtend iemand gestoken. Het slachtoffer is naar een ziekenhuis gebracht. Er is een verdachte aangehouden. Het gaat vermoedelijk om een ruzie in de relationele sfeer, laat de politie weten. Agenten doen onderzoek.

Politieauto's in de Burgemeester Freijterslaan in Roosendaal (foto: Christian Traets/SQ Vision).

De politie doet onderzoek in het huis aan de Burgemeester Freijterslaan in Roosendaal (foto: Christian Traets/SQ Vision).

05.46 - Opnieuw explosie bij zaak in Den Bosch

Voor de derde keer in een week tijd is een explosief ontploft bij een zaak in Den Bosch. Dit keer werd Syrisch eethuis Nasmat Halab aan de Oude Engelenseweg getroffen. De explosie vond rond halfvijf plaats. Meerdere ramen sneuvelden bij de ontploffing. De politie onderzoekt of de explosie is veroorzaakt met zwaar vuurwerk. De omgeving is afgezet voor onderzoek. Lees hier meer.

De politie doet onderzoek bij Nasmat Halab aan de Oude Engelenseweg in Den Bosch (foto: Bart Meesters).

05.32 - Auto botst tegen vangrail A2

Een vrouw is afgelopen nacht met haar auto tegen de vangrail gebotst naast de A2 bij Best. Hoe dit kon gebeuren, wordt onderzocht. De vrouw kwam er volgens de politie goed vanaf. "Haar auto iets minder."

Foto: Instagram politie Best-Oirschot

05.30 - Auto botst op hert

Een automobilist is afgelopen nacht op de A2 bij Boxtel met zijn auto op een overstekend hert gebotst. De auto die hierachter reed, liep bij het uitwijken ook schade op. Een van de auto's was er dusdanig aan toe dat die getakeld moest worden. Het hert werd niet meer aangetroffen.

Foto: Instagram politie Boxtel-Vught-Gestel

05.21 - Massale vechtpartij op Markt in Boxtel

Op de Markt in Boxtel vond afgelopen nacht een vechtpartij plaats. Daar waren tussen de dertig tot vijftig mensen bij betrokken. De politie heeft zich bekommerd over een slachtoffer. Er is een verdachte aangehouden. De aanleiding voor de vechtpartij is vooralsnog niet naar buiten gebracht.



Foto: Instagram politie Boxtel-Vught-Gestel

05.12 - Vermiste wandelaars terecht

Twee oudere vrouwen die rond zes uur gisteravond waren vermist, zijn terecht. De vrouwen, 81 en 92 jaar jaar oud, waren vanuit hun zorginstelling aan de Jonkvrouw in Geldrop gaan wandelen, maar kwamen lange tijd niet terug. Rond kwart over vijf vanochtend maakte de politie bekend dat de twee in goede gezondheid zijn gevonden. Een van hen had wel onderkoelingsverschijnselen. De vrouwen werden gevonden bij het Eindhovens kanaal. Ze waren de weg kwijtgeraakt en waren gevallen. 01.26 - Brand in huis in Helmond

In een huis aan de Wethouder Ebbenlaan in Helmond woedde gisteravond brand. Het vuur ontstond in de badkamer. Een wasmachine en droger werden door de vlammen verwoest. De brandweer had de brand snel onder controle en bracht de droger en wasmachine naar buiten. De bewoonster raakte bij de brand niet gewond. Zij kon op tijd buiten komen.

Het vuur woedde in de badkamer van het huis aan de Wethouder Ebbenlaan in Helmond (foto: Harrie Grijseels/SQ Vision).

De droger en wasmachine werden bij de brand in Helmond verwoest (foto: Harrie Grijseels/SQ Vision).

22.54 - Brand bij bedrijf in Oss

Bij metaalbedrijf Aludyne aan de Rijnstraat op bedrijventerrein Elzenburg in Oss woedde gisteravond brand. Het vuur werd rond kwart over negen ontdekt. De brandweer knipte een hek open om het terrein op te kunnen. Binnen bleek een elektrische heftruck vlam te hebben gevat. De brandweer kon het vuur snel bedwingen. Met een hoogwerker werd het dak geïnspecteerd, maar dat had geen schade opgelopen.