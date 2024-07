Opnieuw explosie bij Arabische zaak in Den Bosch, nu bij Syrisch eethuis

Voor de derde keer in een week tijd is een explosief ontploft bij een Arabische zaak in Den Bosch. Dit keer werd Syrisch eethuis Nasmat Halab aan de Oude Engelenseweg getroffen. De explosie vond rond halfvijf plaats.

Meerdere ramen sneuvelden bij de ontploffing. Er wordt onderzocht of de explosie is veroorzaakt met zwaar vuurwerk. Een explosievenverkenner is hiervoor ingeschakeld. De omgeving is afgezet voor onderzoek door forensisch rechercheurs. Tent

De brandweer heeft een tent geplaatst voor de ingang van het eethuis, om te voorkomen dat eventuele sporen verloren zouden gaan door het regenachtige weer. De politie vraagt getuigen zich te melden en agenten bekijken camerabeelden in de omgeving.

De explosie vond rond halfvijf zaterdagnacht plaats (foto: Bart Meesters).

Derde explosie

Dit is dus al de derde explosie in de stad sinds zondagnacht. Toen was het raak bij supermarkt Al Salam aan de Oude Vlijmenseweg. Dat explosief werd op een prullenbak naast de supermarkt gelegd. Die explosie veroorzaakte lichte schade. Op deze beelden is de ontploffing bij supermarkt Al Salam te zien:

Een nacht later vond een ontploffing plaats bij supermarkt Dunya aan de Churchilllaan. Door deze klap sneuvelde een raam en kwamen plafondplaten los te zitten. Op deze beelden is de explosie bij supermarkt Dunya te zien:

Wolvengroet

Volgens een 112-correspondent houdt de politie er rekening mee dat de explosies bij de drie zaken verband houden met de ongeregeldheden die vorig weekend plaatsvonden voor het Stationsplein in Den Bosch. Daar gingen meerdere mensen met elkaar op de vuist. De vlam zou in de pan zijn geslagen nadat iemand de wolvengroet bracht. De politie moest alle zeilen bijzetten om de rust te herstellen. Het wolvengroetgebaar is controversieel. Het zou nauw verbonden zijn met het Turks-nationalisme en wordt vaak geassocieerd met de Grijze Wolven, een Turkse ultranationalistische organisatie. Volgens universitair docent Alp Yenen van de Universiteit Leiden is de wolvengroet inmiddels steeds meer geaccepteerd en wordt het door velen gezien als een onschuldig gebaar. "Maar dat is het niet, en dat moet je er ook niet van maken", benadrukte hij kort geleden bij RTL. "Het is op zijn minst een teken van dominantie. Het wordt bijvoorbeeld nog altijd gebruikt tijdens geweld tegen Syrische vluchtelingen." DIT VIND JE VAST OOK INTERESSANT: De eigenaar van Al Salam dacht dat de aanslag daar verband hield met het feit dat hij Oranje supporterde op het EK voetbal De eigenaar van Dunya is geen voetbalfan en heeft geen idee waarom iemand het op zijn zaak gemunt had