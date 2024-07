Man (44) omgekomen bij explosie bij bedrijf, twee medewerkers opgepakt

De 44-jarige man uit Dordrecht die zaterdagochtend overleed bij metaalbewerkingsbedrijf Ferna Services in Roosendaal, is het slachtoffer geworden van een explosie. Twee mannen die bij het bedrijf aan de Westelijke Havendijk werken, zijn opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van het slachtoffer.

Toen de hulpdiensten rond twaalf uur 's middags arriveerden bij het bedrijf, troffen zij de zwaargewonde man aan. Hulp mocht niet meer baten, hij overleed korte tijd later.

De explosie vond plaats tijdens werkzaamheden door een medewerker van het bedrijf, en het slachtoffer had daarbij gestaan. De 40-jarige man uit Roosendaal is aangehouden. Het is nog niet duidelijk of dat wat hij deed, bij de gebruikelijke werkzaamheden van het bedrijf hoort.

Daarom is iemand van de directie, een 42-jarige man uit Roosendaal, ook aangehouden. Beide mannen zitten nog vast. De recherche is een onderzoek begonnen naar het incident.