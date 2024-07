Studenten TU/e op fiets naar Parijs om Lisa en Sander aan te moedigen

"Mijn benen kunnen nog wel wat trainingskilometers gebruiken en de remmen van mijn racefiets zijn ook aan vervanging toe," zegt Fabian Lucas Luijckx. Hij is een van de twaalf studenten van roeivereniging Thêta die eind juli op de fiets naar de Olympische Spelen in Parijs gaan. De studenten willen de toproeiers Lisa Scheenaard en Sander de Graaf aanmoedigen bij hun jacht op olympisch goud.

De twaalf 'kilometervreters' vertrekken op woensdag 31 juli om zeven uur vanuit het clubhuis van de roeivereniging in Eindhoven richting Parijs. "We zijn allemaal best wel sportief. Het idee ontstond om op de fiets naar Parijs te gaan. We hebben ook tickets voor de finales gekocht. Natuurlijk is Parijs een uitdaging, maar het is ook een mooi avontuur om samen te fietsen. Zeker nu het zo dicht bij Nederland is. We willen in drie dagen in Parijs zijn. Onderweg hebben we op twee campings slaapplaatsen geboekt."