Tien jaar na de ramp met MH17, Omroep Brabant zendt herdenking live uit

Het is deze woensdag precies tien jaar geleden dat vlucht MH17 boven Oost-Oekraïne met een Buk-raket uit de lucht werd geschoten. Alle 298 inzittenden kwamen om het leven, onder hen vijftig Brabanders. Bij het Nationaal Monument in Vijfhuizen worden de slachtoffers herdacht. Omroep Brabant zendt die herdenking live uit.

Op dinsdag 23 juli is er ook een herdenking in Eindhoven. Op die dag, 10 jaar geleden, kwamen de eerste veertig kisten met slachtoffers 'thuis' op Vliegbasis Eindhoven. De herdenking bij het monument naast de poort van de vliegbasis begint om drie uur. Aanmelding voor die bijeenkomst is niet nodig.

Hij was tien jaar geleden als Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid nauw betrokken bij alle ontwikkelingen na de ramp. Ook zal Koning Willem-Alexander bij de herdenking aanwezig zijn. De herdenking wordt afgesloten met trompetklanken van de Last Post, gevolgd door twee minuten stilte.

In de aanloop naar de herdenking spraken Tessel Linders en Ferenc Triki met nabestaande Paul Marckelbach uit Nuenen. Hij verloor in één klap zijn hele familie. Zijn moeder Christiene (64) uit Oosterhout, zwager Antoine (43), zus Simone (41) en neefjes Quint (7) en Pijke (3) zaten in het vliegtuig. In de documentaire 'MH17: 10 jaar later - Als je alles kwijt bent' blikt Paul terug.