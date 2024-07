Explosie bij theehuis, loco-burgemeester sluit pand voor een maand

Theehuis De Theepot op de Wouwsestraatweg in Bergen op Zoom blijft tot zeker 12 augustus gesloten. Dat heeft loco-burgemeester Dominique Hopmans van Bergen op Zoom besloten. Zijn besluit is gevallen nadat er woensdag een explosie plaatsvond bij het pand aan de Wouwsestraatweg. Een paar jaar geleden was er bij het theehuis een dodelijke schietpartij.

Door de tijdelijke sluiting wil de loco-burgemeester 'de openbare orde herstellen zodat de rust in de omgeving kan terugkeren', zo meldt de gemeente. "Omdat de achtergrond van de explosie en de herkomst van de dreiging nog niet duidelijk is, kan het risico op herhaling niet worden uitgesloten. Daarom is gekozen voor een maand sluiting."

De politie doet nog verder onderzoek naar het incident. Verontruste buurtbewoners gaven eerder al aan dat ze vonden dat het theehuis in Bergen op Zoom dicht moest.

Rechtop in bed

Het explosief ontplofte woensdagochtend rond halfvijf. Het pand is door de explosie aan de voorkant flink beschadigd. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Ook een omwonende heeft schade aan een auto door de klap. "Het is een enorme dreun geweest. Ik zat rechtop in bed", vertelde een vrouw woensdag.