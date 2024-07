Buurt schrikt wakker van ontploffing bom onder taxi: 'Begrijpen het niet'

De bewoners van de Jasmijnstraat in Bergen op Zoom zijn zondagnacht flink geschrokken van een explosie. Dit gebeurde nadat iemand een brandbom onder een auto legde en deze aanstak. De auto was een taxi van een zelfstandige taxichauffeur. Voor omwonenden is het een raadsel waarom dit is gebeurd. "Het was wel even schrikken. De hele buurt liep uit."

Toen de buurtbewoner uit het raam keek, zag hij de hulpdiensten al aankomen. "De politie kwam en de brandweer knipte de achterkant van de auto open om de benzinetank te koelen", vertelt hij. "Het was geen elektrische auto dus het is geen accu die in brand is gevlogen, maar ik heb geen idee wat er dan wel is gebeurd."

De explosie was zo hard dat veel buurtbewoners er wakker van werden. "Ik schrok wakker en ik dacht gelijk: dit is niet zomaar een knal", vertelt een man op straat. "Niet zo lang geleden hebben we namelijk ook al zoiets in de buurt gehad."

De taxi stond op de stoep geparkeerd bij de voordeur van een rijtjeswoning in de Jasmijnstraat. Onze verslaggever heeft bewakingsbeelden gezien van afgelopen nacht. Daarop is te zien is hoe een man iets onder de achterkant van de auto legt en dit in brand steekt. De auto ontploft kort daarna en brandt volledig uit.

Een andere omwonende weet te vertellen dat de ontplofte auto een taxi is van een taxichauffeur. "Het is hier net een oude volksbuurt waar iedereen contact heeft met elkaar, dus we kennen hem ook. Hij is heel behulpzaam en hij staat voor iedereen klaar dus we begrijpen het niet", vertelt de man. "Het is ook nog een jonge jongen. Hij is goed bezig en heeft zijn eigen taxi. Als je iets nodig hebt dan helpt hij je altijd."

De man zag ook dat de taxichauffeur, net als de rest van de straat, 's nachts wakker was geworden van de explosie. "Hij deed de voordeur open en zijn auto stond in brand. Hij kon zelf niet naar buiten. Hij deed de voordeur dus dicht en is via de achterkant naar buiten gegaan. Het is verschrikkelijk."