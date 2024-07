Bestorming huis in Etten-Leur: 'Ik ben mezelf niet meer'

De rechtszaak in Breda over de groepsbestorming van een huis in Etten-Leur is amper begonnen of bewoonster Diana Sewgolam pinkt al een eerste traantje weg. "Ik voel me nog steeds niet veilig in mijn eigen huis", vertelde ze na de zitting.

Twee verdachten, twee 21-jarige mannen uit Breda en Etten-Leur, stonden dinsdag voor de rechter. Ze kregen ieder een taakstraf van 80 uur voor openlijk geweld op de openbare weg en daarnaast een contact- en gebiedsverbod. Ze mogen niet in de buurt komen van Diana en haar familie. Bovendien moeten ze een schadevergoeding betalen aan Diana en aan haar man en zoon. Het OM had hogere taakstraffen geëist. Sinds 2021 botert het niet meer tussen het gezin van Diana en een groep mannen uit Etten-Leur. Zoon Jerrel had de vriendschap met een Syrische man, ook een van de verdachten, beëindigd omdat hij vermoedde dat die met verkeerde mensen omging. Sinds die tijd zijn er geregeld bedreigingen, achtervolgingen en knokpartijen die het gezin van Diana treffen. Gebroken neus

Zo werd Jerrel op de kermis in Etten-Leur een keer te grazen genomen door de twee verdachten Tishon L. uit Breda en Naji A. uit Etten-Leur. Jerrel zat in zijn auto en kreeg klappen. Het leverde Jerrel een gebroken neus op die nog steeds niet rechtstaat. Ook liep eind 2021 een achtervolging met auto's uit op ruzie en kreeg de vader van Jerrel een klap op zijn hoofd met een stok. Die klap kwam van Naji, maar die kon zich dat niet meer herinneren. Tijdens de zitting konden beide verdachten zich maar bitter weinig meer voor de geest halen over de voorvallen. Hakbijl

Het merendeel van de zitting ging over de aanval op het huis van Diana. Tishon werd gebeld door Naji dat diens wagen met een hakbijl was beschadigd. Hij wilde verhaal gaan halen bij de familie van Diana omdat een van hen verdacht werd van de beschadiging. In een mum van tijd trommelde Naji zo'n vijftien mannen en jongeren op. Volgens de officier van justitie is de groep daarna helemaal losgegaan op het huis en de twee auto's die voor het huis stonden. "De ramen aan de voorkant gingen aan diggelen. Dat deden ze met stokken, een ijzeren staaf, een hakbijl en stenen. Dat moet ontzettend beangstigend zijn geweest en binnen voor enorme paniek hebben gezorgd." Een beveiligingscamera die naar aanleiding van eerdere incidenten was aangeschaft, werd bij de actie ook vernield. Niet slim

Tishon vertelde in de rechtbank dat hij niet wist dat er iets speelde tussen Naji en Jerrel. Volgens hem was de aanval op het huis 'een uit de hand gelopen actie die niet had mogen gebeuren'. Naji bekende dat hij vooraf nauwelijks over de gevolgen had nagedacht. "Het was gewoon niet slim." Diana: "Als nu iemand op de deur klopt, schreeuw ik het uit. Ik ben mezelf niet meer. Gelukkig is het twee jaar redelijk rustig gebleven. Toch gaan om zes uur steevast onze rolluiken naar beneden. We zijn angstig dat het geweld weer zal oplaaien. Ik durf niet meer op de bank bij het raam te gaan zitten. Eerst een gebroken neus voor onze zoon, dan wordt ons huis vernield en wat staat ons nog meer te wachten?" De rechter legde ook nog verschillende schadevergoedingen op aan de verdachten. De exacte bedragen voor materiële en immateriële schade moeten nog worden vastgesteld. DIT GING ERAAN VOORAF:

Huis en auto’s bekogeld met stenen: Diana’s gezin al maanden geterroriseerd