112-nieuws: café overvallen in Oss • Engelse toerist aangereden door camper

12.02

Een man heeft afgelopen avond geprobeerd een café aan de Molenstraat in Oss te overvallen. Hij kwam rond kwart voor twaalf het café binnen en dreigde met een mes. Het lukte de overvaller niet om iets buit te maken en na enkele seconden ging hij er weer vandoor. De politie is op zoek naar getuigen. De overvaller was in het donker gekleed. Er zijn weinig details over de dader, behalve dat hij in Nederlands sprak, een bivakmuts droeg en een mes vasthad.