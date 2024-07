Overal glas na zware explosie in straat: 'Lag te trillen in mijn bed'

In tuinen, op straat en op balkons: door de hele Ernst Casimirstraat in Breda vinden buurtbewoners glas. Een BMW werd er maandagnacht verwoest door een explosie. De brokstukken vlogen in het rond. "De hele buurt werd wakker van de klap, zo zwaar was die explosie."

De auto die doelwit was van de explosie is volledig uitgebrand. Buurtbewoners werden wakker van de enorm harde knal. Sommige mensen zagen de dader wegrennen. Inmiddels is duidelijk dat meerdere auto's in de straat schade hebben door de ontploffing en brand. Waaronder ook een geparkeerde Fiat, al kwam de eigenaresse daar pas dinsdagmiddag achter. Ze kijkt geschrokken om haar heen als ze haar auto aantreft. De voorkant van haar auto is gesmolten door de hitte, want de wagen stond net achter de uitgebrande auto geparkeerd. De vrouw wilde eigenlijk in haar auto stappen om te gaan winkelen. In plaats van een dagje winkelen moet ze nu van alles gaan regelen voor haar gehavende auto. En ze is niet de enige in de straat die dinsdag is 'verrast' met autoschade. LEES OOK: Explosie verwoest BMW, al de derde keer in korte tijd Ook Iris staart balend voor haar uit. Haar auto stond net voor de uitgebrande auto geparkeerd. De achterkant van haar auto is voor een gedeelte zwartgeblakerd, tot haar eigen verrassing. Extra zuur: ze heeft later dinsdag haar diploma-uitreiking. "Oh, was het een ontploffing? Ik weet van niets. Ik ben niets eens gebeld", zegt ze terwijl ze naar de beschadigde wagen kijkt.

Het raam in de tuin van een buurtbewoner.