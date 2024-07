112-nieuws: gewonde bij ongeluk op kruising • drie auto's botsen op elkaar

17.00

Een automobilist van negentien had vandaag blijkbaar erge haast. De politie betrapte hem toen hij met een snelheid van 100 kilometer per uur over de Violierstraat in zijn woonplaats reed. Hier geldt een maximumsnelheid van 50 kilometer. De man is zijn rijbewijs kwijt en de politie zal het Openbaar Ministerie adviseren hem een gedragscursus te laten volgen.