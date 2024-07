112-nieuws: man rijdt 89 kilometer te hard • auto vliegt in brand

21.23

Een automobilist (35) is vanavond aangehouden op de Boschdijk in Eindhoven omdat hij veel te hard reed. Dat meldt de Verkeerspolitie Oost-Brabant. Hij reed 139 kilometer per uur waar vijftig kilometer per uur is toegestaan vanwege wegwerkzaamheden.

De man reed ook onder invloed van cannabis. Hij is aangehouden en zijn rijbewijs is ingenomen.