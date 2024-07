112-nieuws: poging inbraak tabakszaak • Rijstrook dicht bij Geldrop

In dit liveblog houden we je deze dinsdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

Liveblog

08.15 Rijstrook dicht op A67 Op de A67 is bij Geldrop richting Eindhoven een rijstrook gesloten omdat er daar rond acht uur een botsing is geweest. Wat er precies is gebeurd op de weg is nog onduidelijk, maar volgens Rijkswaterstaat zorgt de botsing op dit moment voor een uur vertraging richting Eindhoven.

06.44 Ongeluk met vrachtwagen op A50 De rechterrijstrook van de A50 van Arnhem richting Eindhoven is afgesloten bij knooppunt Paalgraven bij Oss na een ongeluk waarbij een vrachtwagen betrokken is. Die belandde in een sloot naast de weg. De afsluiting leidde rond zeven uur 's ochtends tot een twaalf kilometer lange file vanaf knooppunt Ewijk, goed voor een halfuur vertraging. Lees hier meer.

05.54 Poging inbraak tabakszaak Er is afgelopen nacht geprobeerd in te breken bij een tabakszaak in Mierlo. Toen de politie aankwam, waren de verdachten ervandoor gegaan. Ze lieten een grote hamer achter. Foto: Instagram wijkagent azc Budel

03.17 Explosie auto in Breda Een BMW aan de Ernst Casimirstraat in Breda is afgelopen nacht verwoest door een explosie. Buurtbewoners werden wakker van de zeer harde knal. Ze zeiden dat de ruiten van hun huizen trilden. De auto vatte na de ontploffing vlam. De voorruit van de auto belandde door de explosie op de Oede van Hoornestraat. Het dak van de auto kwam terecht bovenop een dak van een schuurtje aan de overkant van de straat. Lees hier meer. De politie doet onderzoek aan de Ernst Casimirstraat in Breda (foto: Perry Roovers/SQ Vision). De voorruit van de auto belandde door de ontploffing lag op de Oede van Hoornestraat (foto: Perry Roovers/SQ Vision).

01.47 Ruzie na relatiebreuk Een aantal mensen stond afgelopen nacht te vervelen voor de voordeur van een huis in Tilburg. Dit gebeurde nadat een vrouw een relatie had verbroken. Vrienden van haar ex-partner wilden zich hiermee bemoeien. Agenten hebben hen duidelijk gemaakt dat ze zich hiermee niet moeten bezighouden.

00.00 Eigenaren van fietsen gezocht De politie in Helmond zoekt de eigenaren van fietsen die afgelopen weekend werden gevonden in een tuin. De politie vermoedt dat ze gestolen zijn. "Van een enkele fiets werd een aangifte van diefstal in ons systeem teruggevonden, maar van drie niet." Foto: Instagram politie Helmond Foto: Instagram politie Helmond Foto: Instagram politie Helmond