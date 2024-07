Meerdere tips over gedode hoogbejaarde vrouw in Eersel

De politie heeft meerdere tips ontvangen over de hoogbejaarde vrouw die vorige week vrijdag dood werd gevonden in haar huis aan de Midakkers in Eersel. Ze is door geweld om het leven gebracht. Het onderzoek is volgens de politie nog in volle gang.

"We ontvingen meerdere tips na onze vraag om informatie, waarvoor dank. De tips worden nu nagelopen en op bruikbaarheid onderzocht. Meer tips blijven uiteraard welkom", meldt de politie dinsdag. Getuigen worden nog altijd verzocht om zich te melden. Net als mensen die donderdag overdag, 's avonds, 's nachts of zelfs in de ochtend van vrijdag 5 juli in de buurt van haar huis aan de Midakkers iets verdachts hebben gezien." Vraagtekens rondom dood

De 91-jarige mevrouw Smiesing werd thuis gevonden. Een 35-jarig familielid werd aangehouden, maar het onderzoek gaat onverminderd verder. Het onderzoeksteam vraagt hulp om een goed beeld te krijgen van wat er zich aan de Midakkers heeft afgespeeld. Tips kunnen worden doorgegeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wie liever anoniem een tip wil doorgeven, kan dat doen via Meld Misdaad Anoniem op telefoonnummer 0800-7000. Ook is het mogelijk om een tipformulier op de politiewebsite in te vullen.