Vierdaagselopers laten blaren prikken in achtertuin van Ans: 'Keigezellig'

“Mensen komen hier strompelend binnen en gaan vlot weer naar buiten.” Ans van der Burgt uit Berghem heeft in haar eigen achtertuin een prik- en massagepost voor wandelaars die meedoen aan de Nijmeegse Vierdaagse. “Het is keigezellig, een komen en gaan van mensen.”

In 2012 organiseerde EHBO Berghem voor het eerst de prik- en massagepost. “Dat was bij mij in de garage en onder de overkapping”, zegt Ans. Inmiddels staan er grote tenten in haar achtertuin en staan er overal bedden. “In de middag druppelen de eerste mensen binnen en in de avonduren zijn alle bedden vol. De telefoon staat roodgloeiend met mensen die bellen met de vraag of er nog plek is.”

Op maandag was de post geopend om voeten preventief af te plakken. De komende dagen staat het prikken en masseren op het programma. Van blaren en eelt tot rode voeten en blauwe nagels, de twaalf vrijwilligers van de EHBO-vereniging in de post komen het allemaal tegen. “We zijn blij dat we iets kunnen betekenen voor een ander, dat is het streven van een EHBO’er. Hopelijk kunnen ze dankzij onze hulp de Vierdaagse uitlopen”, vertelt Ans.