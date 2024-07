Tweetal op quad gepakt met gestroopte hazen en wapens

Twee mannen (44 en 20 jaar) uit Eindhoven zijn in de nacht van maandag op dinsdag opgepakt nadat ze betrapt werden op illegale stroperij en drugs- en wapenbezit. Het tweetal reed op een quad in de omgeving van de Heezerweg in Eindhoven.

Al een aantal weken kreeg de politie in Eindhoven meldingen van diefstallen die 's nachts plaatsvonden en waarbij gebruik werd gemaakt van een quad, schrijven wijkagenten van de wijk Vaartbroek. Ook kregen ze meerdere meldingen van stropers op een quad in natuurgebieden in de buurt van Eindhoven, daarbij zouden ook vuurwapens worden gebruikt. Geweer met kijker en demper

Rond een uur in de nacht zagen agenten in een bosgebied in de buurt van de Heezerweg de quad rijden. De lampen gingen wisselend aan en uit. De bestuurder wist vervolgens weg te rijden van de politie. Rond half drie zagen ze de quad opnieuw bij het bosgebied, de politie dwong ze te stoppen. De bijrijder van de quad had een geweer bij zich, met een kijker en een demper. Achterop de quad zat een grote metalen bak met daarin illegaal gestroopte hazen. Beide verdachten hadden ook munitie bij zich. Harddrugs en gestolen spullen

De huizen van de twee mannen zijn vervolgens doorzocht. De 20-jarige man woont in de wijk Gijzenrooi, in zijn huis vond de politie vuurwapens en gestolen spullen. Ook het huis van de 44-jarige verdachte in de wijk Heesterakker is doorzocht, net als een aantal voertuigen. Bij de man vond de politie harddrugs die bedoeld waren voor de verkoop. De twee mannen zitten vast en worden verhoord.