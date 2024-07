Man vrijgelaten na dodelijke ontploffing, blijft wel verdachte

De man (40) die zaterdag betrokken was bij een ontploffing in metaalbewerkingsbedrijf Ferna Services in Roosendaal is dinsdag vrijgelaten. Bij de ontploffing aan de Westelijke Havendijk kwam een 44-jarige man uit Dordrecht om het leven.

De man zat sinds zaterdag vast en is dinsdag voorgeleid. Het Openbaar Ministerie (OM) onderzoekt of de man de ontploffing opzettelijk teweeg heeft gebracht. Het OM wilde daarom dat de man langer vast bleef zitten, maar de rechter-commissaris ging daar niet in mee. De man is daarom vrijgelaten maar hij blijft wel verdachte in de zaak. Er wordt de komende tijd technisch onderzoek gedaan naar de fatale explosie. Volgens een woordvoerder van het OM wordt er niet meer gesproken over een bedrijfsongeval maar gaat het nu om een strafrechtelijk onderzoek. De explosie vond plaats tijdens werkzaamheden door de medewerker van het bedrijf. Het slachtoffer had daarbij gestaan. Ook een directielid, een 42-jarige man uit Roosendaal, werd zaterdag aangehouden. Hij is al eerder vrijgelaten maar geldt ook nog als verdachte. Na de melding van de explosie waren hulpverleners snel ter plaatse: