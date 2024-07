Honderden boetes voor dumpen afval: Oss pakt verloedering aan

Bij ondergrondse containers, op andere plekken in woonwijken of in het buitengebied. Sommige inwoners van de gemeente Oss maakt het niet uit. Ze dumpen afval waar het ze uitkomt. Maar de gemeente heeft ze in het vizier. Dit jaar zijn al driehonderd boetes uitgedeeld.

“Het illegaal achterlaten van afval bij containers in de stad zorgt voor een verloedering van het straatbeeld en trekt ongedierte aan”, zegt Patrick Pielaat van Team Handhaving en Toezicht van de gemeente Oss. Dtv Nieuws sprak hem over de strijd van de gemeente tegen het dumpen van afval.

De gemeente Oss is het legen van soms wel aanhangwagens vol met afval in het buitengebied meer dan beu. “Mensen kiepen geregeld in de bossen hun karretjes met bankstellen en andere rommel om. Rij even door naar het duurzaamheidsplein (de milieustraat, red.) denk ik dan”, vertelt Pielaat.

Maar ook de zooi naast afvalcontainers is hem een doorn in het oog: “Het is vooral gemakzucht. Je bent je pasje vergeten van de ondergrondse container en laat de zak er dan maar naast staan.”

Fikse boetes

Het mag duidelijk zijn: de gemeente Oss (en zij is hiermee niet bepaald de enige in Brabant) is de illegale troep meer dan zat. Daarom zijn er sinds december vorig jaar extra handhavers aangesteld voor het opsporen van overtreders en die kunnen rekenen op een flinke boete.

De hoogte is afhankelijk van de overtreding en of er directe schade voor het milieu is. Voor burgers gaat het om bedragen tussen de honderd en vierhonderd euro. Bedrijven riskeren een boete tussen de tweehonderd en achthonderd euro. Camera’s worden voor zover bekend niet ingezet.

LEES OOK: Strijd tegen afvaldumpingen: gemeenten zoeken naar oplossingen

Twee vrachtwagens van de gemeente zijn dagelijks in de weer met het opruimen van zwerfafval en illegaal gestort afval. “Dat kost de gemeente zo’n tweeëneenhalve ton per jaar”, laat Pielaat weten.

Uiteraard neemt de gemeente ook preventieve maatregelen. Zo is tijdens het afgelopen schooljaar voorlichting gegeven om iets te doen aan het asociale gedrag. “Via de kinderen, die ook helpen bij het opruimen, stimuleer je ouders om het goed te doen”, weet Pielaat.

Ook steunt de gemeente burgerinitiatieven voor het schoonhouden van de wijk. "Mensen moeten zich, los van alle ellende die het veroorzaakt, realiseren wat het kost. Daarom is het goed dat collega's van handhaving er nu beter tegen kunnen optreden."

In Eindhoven wordt in vuilniszakken gegraaid om afvaldumpers op te sporen, maar die methode blijkt niet effectief genoeg: