Vrouw (27) doodgereden in Baarle-Nassau: veroorzaker krijgt werkstraf

Een man van 40 uit het Belgische Turnhout heeft een werkstraf van 240 uur gekregen, omdat hij met zijn auto een dodelijk ongeluk heeft veroorzaakt in Baarle-Nassau. Ook is hij voor een jaar zijn rijbewijs kwijt. Dit heeft de rechtbank in Breda bepaald. Het ongeluk gebeurde augustus 2022 op de Boshovenring in Baarle-Nassau.

De Belg botste frontaal op een andere wagen op de weg tussen België en Breda. De bestuurster van de auto, een vrouw van 27 uit Baarle-Nassau, kwam hierbij om het leven. Volgens de rechtbank reed de man veel te hard: 110 kilometer per uur, waar een snelheid van 80 kilometer was toegestaan. Dit deed hij aan de verkeerde kant van de weg. De bestuurder reed in een flauwe bocht dwars door een dubbele doorgetrokken streep. Ook werd het hem kwalijk genomen dat hij wist dat zijn rijbewijs een dag eerder was verlopen. De advocaat wilde dat de bestuurder geen straf zou krijgen, omdat zijn cliënt onwel was geworden of mogelijk door een black-out op de verkeerde weghelft terecht was gekomen. De rechtbank vindt dit niet aannemelijk. Dashcambeelden

Op dashcambeelden is te zien dat de auto met de bocht meebeweegt en deze blijft volgen. Vervolgens probeert de auto vlak voor de botsing terug te keren naar de rechter weghelft. De verdachte stuurde actief mee en zou dus niet onwel zijn geweest tijdens de botsing.