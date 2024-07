Het aantal inbraken stijgt: kijk hoe jouw gemeente scoort

Brabant is samen met Flevoland de enige provincie waarin het aantal inbraken het afgelopen halfjaar is gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. In de rest van Nederland was in die periode een daling te zien. Per gemeente zijn bovendien duidelijke verschillen te zien in het aantal inbraken.

Dat blijkt uit politiecijfers die zijn geanalyseerd door ANP. De cijfers zijn afgezet tegen het aantal inwoners per gemeente in 2023. Het aantal huishoudens per gemeente in 2024 is nog niet bekend.

In 2023 werd er in de eerste helft van het jaar 1558 keer ingebroken in Brabant. Die teller staat in 2024 in de eerste helft op 1768 inbraken. Een behoorlijke stijging dus, die ook nog eens vrij uniek is: enkel in Flevoland lag dat aantal in 2024 ook hoger. In de rest van Nederland is het aantal inbraken vergeleken met een jaar eerder gedaald.

Per gemeente

Eerst het goede nieuws: in de gemeente Gilze-Rijen waren in de eerste helft van dit jaar de minste inbraken. Daar vonden 0,6 inbraken per duizend inwoners plaats. De meeste inbraken werden gepleegd in de gemeentes Baarle-Nassau en Bergeijk, met respectievelijk 3,5 en 3,9 inbraken per duizend inwoners.

Er is geen enkele gemeente in Brabant waar afgelopen halfjaar niet werd ingebroken. In de rest van het land waren die er overigens wel: het Gelderse Westervoort, het Limburgse Simpelveld, en op de Waddeneilanden Terschelling, Schiermonnikoog, Ameland en Vlieland.