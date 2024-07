Toekomstplannen in duigen door glas in gezicht, 30 maanden cel geëist

Was ik maar niet uitgegaan in Oosterhout. Hoe vaak zal een 26-jarige man uit het Gelderse Nijkerkerveen dit niet hebben gedacht? Bij zijn uitstapje vorig jaar januari naar Brabant werd hij geraakt door een glas in zijn gezicht. De kans dat hij door dit zinloze geweld ooit nog goed kan zien door zijn rechteroog is klein.

In de rechtbank in Breda trof hij woensdag de man die hiervoor verantwoordelijk zou zijn. Op basis van getuigenverklaringen en camerabeelden is er voldoende bewijsmateriaal verzameld om de 34-jarige verdachte uit Oosterhout voor dertig maanden in de cel te krijgen, bezweert justitie.

Terug naar het slachtoffer. Hij lag 13 januari vorig jaar lekker met zijn vriendin in een jacuzzi te mijmeren over hun toekomst. Over een weekendje Parijs, wintersport en nog meer plannen. De bespiegelingen werden gestaakt toen vrienden vroegen of ze naar een kroeg in Oosterhout wilden komen.

Het had een gezellige avond en nacht moeten worden, maar het bezoek aan een café in de Klappeijstraat, de uitgaansstraat in Oosterhout, liep totaal verkeerd af. Het begon met drie mannen die zich geroepen voelden op te komen voor een vrouw, die meermalen zou zijn lastiggevallen. Kroeggangers zouden aan haar borsten hebben gezeten. Er vielen rake klappen.

In het drukke café werd over en weer geduwd en getrokken. Op camerabeelden die tijdens de zitting werden vertoond, is te zien hoe ook de man uit Nijkerkerveen iemand een zetje geeft. Even later duikt hij weg nadat hij door iets lijkt te zijn geraakt. Vanaf dat moment is alles anders geworden in zijn leven.

LEES OOK: Zware mishandeling in café, slachtoffer moet mogelijk oog missen

“Er was ruzie ontstaan, maar ik had er helemaal niks mee te maken. Ondertussen zaten mijn handen helemaal onder het bloed”, zo vertelde hij tijdens de rechtszaak, “Even dacht ik dat ik helemaal niks kon zien. Ik keek in de spiegel en moest overgeven.” Het slachtoffer werd later op de dag geopereerd in het Oogziekenhuis Rotterdam.

Het werd hem snel duidelijk dat het mogelijk nooit meer goedkomt met zijn rechteroog. Inmiddels is hij al 25 keer naar Rotterdam geweest en wachten hem nog meer ingrepen, waaronder een hoornvliestransplantatie. De vraag is of die zal aanslaan en voor hoe lang.