Thibaud redde al duizenden kilo's eten, van pompoenen tot druiven

Tienduizenden kilo's meloenen uit Griekenland kopen om zo te voorkomen dat ze bij het afval belanden. Een initiatief van organisatie 'No waste army' uit Breda, dat niet voor eerst op die manier uitpakt. Al vaker schoot de organisatie van Thibaud van der Steen boeren te hulp die niet weten waar ze hun oogst kwijt moeten.

Zo zat tuinder Ivar van Dorst vorig jaar met zijn handen in het haar. Duizenden kilo's van zijn rood-oranje pompoenen hadden geen perfecte ronde vorm. Daar lagen ze maar, in de opslag in Etten-Leur. Ze leken onverkoopbaar.

"Ze smaken allemaal hetzelfde, maar de klanten willen alleen maar perfect gevormde pompoenen kopen", legde Van Dorst het probleem uit. Gelukkig schoot 'No waste army' te hulp. Die 3500 kilo 'misvormde' pompoenen van hem kocht. De organisatie bracht ze op hun beurt naar groenteverwerker HAK.

Te goed gelukt

Een heerlijk zonnig seizoen legde de nonnen uit Oosterhout geen windeieren. Hun wijngaarden hadden juist veel zonlicht nodig. Maar nu zaten ze plots met te veel druiven. Naar schatting konden ze er 64.000 flessen wijn van maken en verkopen. Een beetje veel werk, voor de nonnen.