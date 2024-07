Nieuwe kleine stad op campus van de TU/e lost flink deel kamertekort op

Eind vorig jaar kwam Eindhoven 2500 studentenkamers tekort. Na de zomer zijn dat er ruim 735 minder dankzij een enorm studentencomplex op het terrein van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). De twee torens van veertien verdiepingen en het studentendorp midden op het terrein vormen met de gigantische vijver en horeca een kleine stad. TU/e-bestuurder Patrick Groothuis is enorm trots. "Dit overtreft mijn stoutste dromen."

Met de groei van ASML in Veldhoven bloeit en groeit ook de Brainportregio. En die groei neemt de komende jaren alleen maar verder toe omdat de chipmachinefabrikant flink gaat uitbreiden in Eindhoven. Niet alleen ASML, maar ook de toeleveranciers van het bedrijf zitten te springen om slimme en handige mensen. En die worden veelal opgeleid door de TU/e, Fontys (hbo) en het Summa College (mbo). Met de complexen Aurora en Luna had de TU/e al ruim zevenhonderd studentenkamers op het eigen terrein. Dat aantal wordt nu verdubbeld naar 1468 met de twee studentenflats Castor en Pollux en het Terra-studentendorp. De TU/e is overigens de enige universiteit in onze provincie die op het eigen terrein studenten huisvest.

"Internationaal talent komt alleen als ze hier ook kunnen wonen."

TU/e-bestuurder Patrick Groothuis is er zeven jaar mee bezig geweest. "Dit betekent echt veel voor ons als universiteit, onze studenten en de Brainportregio. Want we leiden ook het broodnodige internationaal talent op. En die komen alleen als ze een kamer of appartement hier kunnen krijgen."

Patrick Groothuis van de TU/e (foto: Collin Beijk).

Maar de universiteit mag niet zelf kamers bouwen en verhuren. Woningcorporatie Woonbedrijf mag dat wel. Zij verhuurt dan ook de studio's, appartementen en gedeelde appartementen via Vestide. De helft aan Nederlandse en de helft aan buitenlandse studenten. Voorwaarde is dat ze allemaal op de TU/e-campus zelf onderwijs volgen. Een van de gelukkigen is Fontys-student Femke Kusters (20):

Aannemer Heijmans liet flink wat delen van de woontorens in de fabriek maken, zoals de muren gevels en badkamers. Dat is niet alleen goedkoper en duurzamer, maar ook sneller. "We hadden een olympische planning, want je hebt met een studiejaar te maken. Dus het moest van de zomer klaar zijn anders schuift het een jaar door", legt directeur woningbouw Gijs Wagemakers uit. "Ik studeerde ooit zelf ook hier aan de TU/e, dus bijzonder om hier nu zo'n groot project te mogen bouwen."

Stijn van Giezen van Woonbedrijf is apetrots op het project op het TU-terrein (foto: Collin Beijk)

Dat bouwen gebeurde in nauw overleg met de studenten die er komen wonen. "We organiseerden in totaal honderd bijeenkomsten", vertelt Stijn van Giezen van Woonbedrijf. "Wat dit project zo bijzonder maakt is dat het zo groot, groen, duurzaam en betaalbaar is en echt met de studenten samen is gemaakt."

"Het ontwerp van de gebouwen moet eenzaamheid tegen gaan."

In de gesprekken met de studenten bleek eenzaamheid volgens Van Giezen een belangrijk thema. "We hebben samen naar oplossingen gezocht om dit tegen te gaan." Woonbedrijf offerde daar zelfs wat appartementen voor op. "Alle etages hebben een gemeenschappelijke ruimte op de hoek in plaats van woningen. En ook hebben alle keukentjes een raam dat uitkijkt op de hal, waardoor het lijkt alsof je in een levendige straat woont in plaats van anoniem achter een deur. Zo bouw je een gemeenschap hier."

Een van de vele studio's in de studentenflats met een fenomenaal uitzicht over Eindhoven (foto: Collin Beijk)

Het nieuwe complex is al compleet verhuurd. En gezien de huurprijzen is dat ook niet zo gek. Want een appartement kost 650 euro, een studio 580 euro en een kamer in een groepswoning ongeveer 300 euro. Daar komen nog wel 200 euro servicekosten bij, maar tegelijkertijd komen alle woningen in aanmerking voor huurtoeslag. Wie wil kan voor 70 euro ook nog de meubels huren. "Dat is vooral in trek bij de internationals, die komen hier met twee koffers aan en willen verder alles kant-en-klaar hebben."

"We moeten jaarlijks vijfhonderd studentenkamers bijbouwen."

Het zou de TU/e-bestuurder Groot verbazen als het nieuwe complex geen prijzen wint. "En dit nu nog unieke concept kunnen we ook op andere plekken neerzetten." Dat zal ook nodig zijn want Eindhoven komt nog altijd 1500 studentenkamers tekort. "We verwachten de komende tien jaar, elk jaar zo'n vijfhonderd studentenkamers bij te moeten bouwen."