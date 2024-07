Ali (14) bedreigde leerlingen van basisschool in Oss: 'Het spijt me enorm'

Heftige online bedreigingen aan het adres van leerlingen zorgden er in juni voor dat basisschool De Regenboog in Oss moest sluiten. NRC reconstrueerde de zaak en sprak uiteindelijk met de jongen die alle ophef veroorzaakte. “Ik had niet verwacht dat het zó uit de hand zou lopen.”

Meerdere kinderen van basisschool IKC Regenboog in Oss werden 14 juni met de dood bedreigd. Ze ontvingen een foto met vier kogels met daarop hun namen en een foto met daarop drie pistolen. De basisschool en de bijbehorende kinderopvang sloten uit veiligheidsoverwegingen hun deuren, het zomerkamp van groep 8 ging niet door en binnen de school en bij ouders ontstond grote paniek.

Uit de reconstructie van NRC blijkt dat het balletje ging rollen toen een elfjarig meisje met haar moeder aan de bel trok bij school. Zij vertelde dat klasgenoten werden bedreigd door iemand met wie zij contact had. De jongen, met de naam Ali, had zij leren kennen via een gameplatform. Ze hadden al enkele maanden online contact, valt te lezen in NRC.

Ondertussen werd volop gespeculeerd wie de dader kon zijn. Op social media ging de foto van Ali rond. De politie wist dat hij een Irakees telefoonnummer heeft, maar nam geen contact met hem op. Uiteindelijk bleek dat het Irakese nummer nooit had aangestraald op Nederlandse telefoonmasten, waaruit de politie concludeerde dat Ali nooit in het land is geweest. Van dreiging was geen sprake.



Pesters terugpakken

Maar waarom stuurde de jongeman, die zegt uit Bagdad te komen, uiteindelijk de foto’s met kogels rond? Volgens Ali zou het meisje hem in de online gesprekken verteld hebben dat ze op school werd gepest. Hij wist via social media in contact te komen met twee van de pesters en zei ze dat ze moesten stoppen met pesten.

De pesters maakten hem hierom belachelijk, tot de maat vol was. Als reactie besloot Ali de inmiddels beruchte foto’s te sturen. Dit was niet zijn eigen beeldmateriaal; het zijn plaatjes die hij op het internet heeft gevonden. De namen van de pesters zijn er naderhand met een fotobewerkingsprogramma opgeplakt.

“Ik heb nooit iemand echt kwaad willen doen”, zegt Ali tegen het NRC. “Het was een domme fout. Ik wist niet dat het zó zou escaleren. Het spijt me enorm. Ik zal niemand meer lastigvallen op deze manier.”

Volgens de moeder van het meisje waar Ali contact mee had, had het allemaal niet zo uit de hand hoeven lopen: “Als de politie die vrijdag naar mijn verhaal had geluisterd en gewoon Ali had gebeld. Dan was de hele boel nooit ontploft.”

